ДНК із волосся Бетховена зробила вченим неприємний сюрприз через майже 200 років: що вона показала

У березні 1827 року німецький композитор Людвіг ван Бетховен помер після тривалої хвороби. Він був прикутий до ліжка з попереднього Різдва, страждав від жовтяниці, а його кінцівки й живіт були опухлими — кожен вдих буквально давався йому важко, пише Science Alert.

Заповіт Бетховена

Розбираючи особисті речі композитора, колеги виявили документ, написаний ним чверть століття тому — у заповіті Бетховен просив братів розкрити подробиці своїх статків.

Сьогодні ні для кого не є таємницею, що один із найвидатніших музикантів світу до середини 40-х років став функціонально глухим. Це була трагічна іронія, і Бетховен хотів, щоб світ розгадав цю таємницю, не тільки з особистого, а й з медичного погляду.

Відомо, що композитор пережив свого лікаря майже на два десятиліття, проте через майже два століття після смерті композитора дослідники вирішили виконати його заповіт способами, про які він і подумати не міг. Команда провела генетичний аналіз ДНК в автентичних зразках його волосся.

Аналіз ДНК Бетховена

За словами співавтора дослідження, біохіміка Йоганнеса Краузе з Інституту еволюційної антропології Товариства Макса Планка в Німеччині, метою дослідження було пролити світло на проблеми зі здоров'ям Бетховена, які, як відомо, включають втрату слуху, що почалася у віці від середини до кінця 20 років, прогресувала і зрештою призвела до того, що до 1818 року він став функціонально глухим.

Зазначимо, що основна причина цієї втрати слуху так і не була відома, навіть його особистому лікарю, доктору Йоганну Адаму Шмідту.

Те, що почалося з тинітусу у 20 років, поступово змінилося зниженням толерантності до гучного шуму і, зрештою, втратою слуху на високих частотах, що фактично поклало кінець кар'єрі Бетховена як артиста. Для композитора це стало справжнім ударом — у листі братам він навіть писав про те, що замислювався про самогубство.

У дорослому житті Бетховену довелося боротися не тільки з втратою слуху: є свідчення того, що принаймні з 22 років він страждав від сильних болів у животі та нападів діареї. За шість років до смерті в нього з'явилися перші ознаки захворювання печінки, яке, як вважається, принаймні частково стало причиною його смерті у відносно молодому віці 56 років.

У 2007 році судово-медична експертиза пасма волосся Бетховена показала, що отруєння свинцем могло прискорити його смерть, якщо не було основною причиною симптомів, що забрали його життя. З огляду на культуру вживання свинцевих посудин і медичну практику того часу, що передбачала використання свинцю, цей висновок навряд чи можна назвати несподіваним.

Утім, дослідження 2023 року спростувало цю теорію.

ДНК Бетховена піднесла сюрприз

Під час дослідження 2023 року вчені виявили, що волосся спочатку належало не Бетховену, а невідомій жінці.

Що ще важливіше, кілька локонів, які, як було встановлено, з набагато більшою ймовірністю належали голові композитора, свідчать про те, що його смерть, імовірно, настала внаслідок інфекції гепатиту B, посиленої вживанням алкоголю і численними факторами ризику захворювань печінки.

На жаль, за словами Краузе, дослідники так і не змогли встановити точну причину глухоти Бетховена або шлунково-кишкових захворювань. Простими словами, тепер у вчених з'явилося ще більше запитань про життя і смерть композитора, ніж відповідей.

Подальше дослідження, що порівнює Y-хромосому в зразках волосся з такими сучасних родичів Бетховена по батьківській лінії, вказує на розбіжність. Простими словами, це передбачає позашлюбну сексуальну активність у поколіннях, що передували народженню композитора.

За словами біологічного антрополога Трістана Бегга, це відкриття припускає наявність позапарного батьківства за батьківською лінією між зачаттям Гендріка ван Бетховена в Кампенгауті, Бельгія, приблизно 1572 року і зачаттям Людвіга ван Бетховена сім поколінь по тому, в 1770 році, в Бонні, Німеччина.

