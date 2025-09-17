Сибирская тундра спонтанно взрывается: на поверхности остаются воронки глубиной до 50 метров

Некоторые участки тундры в Сибири спонтанно взрываются, такого не происходит в остальной части Арктики. Ученые считают, что смогли выяснить причины такого необычного явления.

Related video

Исследователи изучают это явление еще с 2014 года, когда на полуострове Ямал на северо-западе Сибири неожиданно появилась воронка глубиной 50 метров. За прошедшее время появилось уже более десятка кратеров в тех же регионах Сибири. Ученые связывают это с изменением климата, но процесс до сих пор оставался неясным, пишет Gizmodo.

Новое исследование основывается на предыдущих работах, которые показали, что геология региона и повышение температуры могут приводить к выбросам метана из вечной мерзлоты. По мере того, как тает вечная мерзлота, вода просачивается в подземные карманы с соленой водой, которые исследователи называют криопэгами.

Известно, что на острове Ямал ширина этих криопэгов составляет до 1 метра, а залегают они на глубине до 50 метров. Под ними похоронен другой слой, который состоит из кристаллизованного метана.

Когда талая вода из вечной мерзлоты начинает просачиваться в криопэги, давление под поверхностью растет, создавая трещины в почве. Это приводит к резкому падению давления на глубине, что повреждает кристаллы метана. Именно в этот момент и происходит взрыв.

Данная теория звучит правдоподобно, но она не объясняет, почему такие взрывы происходят только в Сибири, хотя на остальной части Арктики также наблюдается потепление. Даже моделирование не смогло ответить на этот вопрос, говорит автор нового исследования, геолог-эколог из Университета Осло Хельге Хеллеванг.

Он со своей командой заново проанализировал существующие модели. Ученые пришли к выводу, что кратеры в Сибири слишком велики, чтобы их можно было объяснить только взрывами метана. Новые компьютерные модели показали, что это может быть связано с разломами в регионе.

Из глубин земли, через разломы в коре, поднимаются газ и тепло, которые оказываются в герметичной полости под вечной мерзлотой. Когда вечная мерзлота тает, изоляция поднявшегося газа и тепла ослабевает. Внутри полости нарастает давление, потому как более высокие температуры высвобождают газ, запертый подо льдом. В результате, это может приводить к взрыву не одного кармана, а всей системы.

По словам Хеллеванга, тепло из глубин и газ являются основной причиной образования таких кратеров. Рост температуры на поверхности все еще играет свою роль, но косвенно. Глобальное потепление ускоряет таяние, что делает вечную мерзлоту более тонкой и способствует образованию новых озер и рек. Эти процессы создают идеальные условия для поднятия газа и тепла из глубин через разломы.

«По мере того, как нагрев атмосферы и ослабление поверхностной вечной мерзлоты будут продолжаться, вполне вероятно, что взрывы будут происходить чаще», — сказал Хеллеванг.

Напомним, ученые рассказали, когда Антарктида не была покрыта льдом и почему. По словам ученых, Антарктида может лишиться своего толстого ледяного покрова в будущем.