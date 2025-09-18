Распаковка из среднего палеолита: археологи нашли содержимое сумки охотника-собирателя

Археологи нашли в Чехии набор каменных инструментов, которые лежали в сумке охотника-собирателя. Ученые считают, что найденным инструментам около 30 тыс. лет.

Всего археологи нашли 29 артефактов, среди которых были лезвия и наконечники, предназначенные для охоты, свежевания, разделки туши и рубки дерева. Необычная находка дала редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь древних охотников, отмечает Доминик Хлахула из Чешской академии наук в Брно, пишет New Scientist.

Само открытие было сделано благодаря тому, что обрушилась сельская дорога в Павловских горах. Обвал открыл заброшенные подвалы, которые археологи решили изучить. Вскоре археологи добрались до более глубокого уровня раскопок, который назвали Миловице IV. В нем содержался древесный уголь возрастом от 29 550 до 30 250 лет.

В этом слое ученые также нашли кости лошади и оленя. Но самой интересной находкой оказалась связка инструментов, которые были расположены так, словно до сих пор лежали кожаном мешочке, который давно истлел.

Доминик Хлахула говорит, что все инструменты были сильно изношены, большинство лезвий стерты от резки и скобления. Некоторые лезвия даже имели следы от креплений к рукояти. На найденных остриях имелись трещины или микроскопические следы ударов, что характерно для наконечников копья или стрел.

Другие инструменты были переработаны из более старых, что указывает на дефицит качественного камня или же охотник не хотел тратить ресурсы впустую.

Две трети древних инструментов были изготовлены из кремня ледниковых отложений, которые могли быть найдены минимум в 130 км к северу. Это значительно дальше, чем то место, где артефакты нашли, особенно, если передвигаться извилистыми тропами.

Остальная часть инструментов была привезена из западной Словакии, примерно в 100 км к юго-востоку. Автор исследования отмечает, что пока остается неизвестным, купил ли охотник эти камни на месте или же через торговую сеть.

Также ученые отмечают, что многие камни были слишком изношены, чтобы быть использованными по назначению. Возможно, охотник сохранил их в надежде, что сможет их переработать или из-за их сентиментальной ценности.

Напомним, ученые говорят, что охотники-собиратели были преимущественно собирателями. Исследователи говорят, что диета древних людей на 80% состояла из растений.