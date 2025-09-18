Розпаковка із середнього палеоліту: археологи знайшли вміст сумки мисливця-збирача

Археологи знайшли в Чехії набір кам'яних інструментів, які лежали в сумці мисливця-збирача. Учені вважають, що знайденим інструментам близько 30 тис. років.

Загалом археологи знайшли 29 артефактів, серед яких були леза і наконечники, призначені для полювання, свіжого оброблення, оброблення туші та рубання дерева. Незвичайна знахідка дала рідкісну можливість зазирнути в повсякденне життя стародавніх мисливців, зазначає Домінік Хлахула з Чеської академії наук у Брно, пише New Scientist.

Саме відкриття було зроблено завдяки тому, що обвалилася сільська дорога в Павловських горах. Обвал відкрив занедбані підвали, які археологи вирішили вивчити. Незабаром археологи дісталися до глибшого рівня розкопок, який назвали Міловіце IV. У ньому містилося деревне вугілля віком від 29 550 до 30 250 років.

У цьому шарі вчені також знайшли кістки коня та оленя. Але найцікавішою знахідкою виявилася зв'язка інструментів, які були розташовані так, немов досі лежали в шкіряному мішечку, який давно зотлів.

Домінік Хлахула каже, що всі інструменти були сильно зношені, більшість лез стерті від різання і скоблення. Деякі леза навіть мали сліди від кріплень до руків'я. На знайдених вістрях були тріщини або мікроскопічні сліди ударів, що характерно для наконечників списа або стріл.

Інші інструменти були перероблені зі старіших, що вказує на дефіцит якісного каменю або ж мисливець не хотів витрачати ресурси даремно.

Дві третини стародавніх інструментів були виготовлені з кременю льодовикових відкладень, які могли бути знайдені щонайменше за 130 км на північ. Це значно далі, ніж те місце, де артефакти знайшли, особливо, якщо пересуватися звивистими стежками.

Інша частина інструментів була привезена із західної Словаччини, приблизно за 100 км на південний схід. Автор дослідження зазначає, що поки що залишається невідомим, чи купив мисливець ці камені на місці, чи через торгівельну мережу.

Також учені зазначають, що багато каміння було занадто зношене, щоб бути використаним за призначенням. Можливо, мисливець зберіг їх у надії, що зможе їх переробити або через їхню сентиментальну цінність.

Нагадаємо, вчені кажуть, що мисливці-збирачі були переважно збирачами. Дослідники кажуть, що дієта стародавніх людей на 80% складалася з рослин.