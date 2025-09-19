На острове в Шотландии нашли затерянное королевство и замок короля (фото)

На отдаленном острове в Шотландии археологи нашли руины затерянного замка. Ученые также считают, что на этом острове располагалось в прошлом богатое и могущественное королевство.

Related video

Шотландский остров Айлей когда-то был центром правления Лордов Островов – могущественной династии, которая правила существенной частью западной Шотландии 700 лет назад. Их фамильный замок мог похвастаться большим залом для пиршеств, часовней, мастерскими и просторными спальнями, пишет Daily Mail.

Историки говорят, что Лорды Островов были тесно связаны с шотландским кланом Макдональдов. Клан Лордов Островов жил в комфорте и роскоши с XIII по XV век. Они не были причастны к шотландской монархии и правили своими землями самостоятельно, к большому разочарованию шотландского короля Якова IV.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Лорды Островов представляли собой полуавтономное сообщество могущественных дворян, которое управляло землями на Западных острова и в Хайленде.

Этот союз потерпел крах в конце XV века, когда их замок был разрушен.

Затерянное королевство располагалось на двух островах Фото: David Simon

В лучшие времена затерянный замок располагался сразу на двух островах на озере Финлагган, который является важным археологическим районом всего острова Айлей. Археологические данные показывают, что оба острова были соединены дамбой или мостом.

На большем острова находилась каменная башня с жилыми помещениями, в том числе и для охраны короля, выполняя функции наблюдательного пункта. Размеры этой башни оцениваются примерно в 18 на 18 метров.

На меньшем острове располагался двор с кухнями, часовней, кладбищем, домами, мастерскими и большим залом, где проходили пиры.

В XIV и XV веках Лорды Островов достигли своего наибольшего могущества и тогда королевский замок изменился. К большому острову начали ходить лодки и появилась пристань, от которой мощенные дорожки вели к главным зданиям – залу для пиршеств, часовни и частным домам.

Зал для пиршеств Фото: David Simon

Позже замок был разобран, возможно, из-за набегов врагов или же ненадежности самой конструкции. Но поселение осталось и пережило свой расцвет XIV–XV веках, когда Лорды Островов правили Гебридскими островами и частями материковой Шотландии и Ольстера.

Интересно, что крепость не имели почти никаких оборонительных сооружений. Некоторые историки считают, что это все потому, что Макдональды чувствовали себя в полной безопасности в самом сердце своих владений.

Возможно, именно поэтому крепость просуществовала относительно недолго. После разногласий в XV веке шотландская монархия, правившая на востоке, попыталась ограничить влияние лордов островов.

В 1490-х годах король Шотландии Яков IV отправил военную экспедицию в Финлагган, многие здания были разрушены, и об этом месте забыли на столетия. В настоящее время исторические записи о самом месте скудны, и нет никаких современных средневековых документов, которые бы прямо указывали на него как на место, имевшее какое-либо значение.

Напомним, в Сассексе нашли затерянное королевство, которое возникло после падения римской Британии. Археологи предполагают, что в Средневековье в Западном Сассексе существовало отдельное королевство. Найденные доказательства противоречат общеизвестной истории об образовании королевства южных саксов.