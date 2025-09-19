На острові в Шотландії знайшли загублене королівство і замок короля (фото)

На віддаленому острові в Шотландії археологи знайшли руїни загубленого замку. Вчені також вважають, що на цьому острові розташовувалося в минулому багате і могутнє королівство.

Шотландський острів Айлей колись був центром правління Лордів Островів — могутньої династії, яка правила значною частиною західної Шотландії 700 років тому. Їхній фамільний замок міг похвалитися великою залою для бенкетів, каплицею, майстернями та просторими спальнями, пише Daily Mail.

Історики кажуть, що Лорди Островів були тісно пов'язані з шотландським кланом Макдональдів. Клан Лордів Островів жив у комфорті та розкоші з XIII по XV століття. Вони не були причетні до шотландської монархії та правили своїми землями самостійно, на превелике розчарування шотландського короля Якова IV.

Лорди Островів являли собою напівавтономне співтовариство могутніх дворян, яке керувало землями на Західних островах і в Хайленді.

Цей союз зазнав краху наприкінці XV століття, коли їхній замок було зруйновано.

У кращі часи загублений замок розташовувався одразу на двох островах на озері Фінлагган, який є важливим археологічним районом усього острова Айлей. Археологічні дані показують, що обидва острови були з'єднані дамбою або мостом.

На більшому острові знаходилася кам'яна вежа з житловими приміщеннями, зокрема й для охорони короля, виконуючи функції спостережного пункту. Розміри цієї вежі оцінюються приблизно у 18 на 18 метрів.

На меншому острові розташовувалося подвір'я з кухнями, каплицею, цвинтарем, будинками, майстернями і великою залою, де проходили бенкети.

У XIV і XV століттях Лорди Островів досягли своєї найбільшої могутності й тоді королівський замок змінився. До великого острова почали ходити човни і з'явилася пристань, від якої бруковані доріжки вели до головних будівель — залу для бенкетів, каплиці та приватних будинків.

Пізніше замок розібрали, можливо, через набіги ворогів або ж ненадійність самої конструкції. Але поселення залишилося і пережило свій розквіт у XIV-XV століттях, коли Лорди Островів правили Гебридськими островами та частинами материкової Шотландії та Ольстера.

Цікаво, що фортеця не мала майже жодних оборонних споруд. Деякі історики вважають, що це все тому, що Макдональди почувалися в цілковитій безпеці в самому серці своїх володінь.

Можливо, саме тому фортеця проіснувала відносно недовго. Після розбіжностей у XV столітті шотландська монархія, що правила на сході, спробувала обмежити вплив лордів островів.

У 1490-х роках король Шотландії Яків IV відправив військову експедицію до Фінлаггана, багато будівель було зруйновано, і про це місце забули на століття. Нині історичні записи про саме місце мізерні, і немає жодних сучасних середньовічних документів, які б прямо вказували на нього як на місце, що мало якесь значення.

