Сюрприз для астрономов: неожиданный "Крест Эйнштейна" показал скрытую темную материю (фото)

По словам астрономов, они получили неожиданную фотографию так называемого “Креста Эйнштейна”, которое состояло не из четырех, а из пяти объектов. Такого не должно было быть. Оказалось, что причина странного явления кроется в невидимой материи.

Для того, чтобы увидеть очень далекие галактики астрономы используют гравитационное линзирование, предсказанное Альбертом Эйнштейном. Гравитация массивных объектов, в частности галактик, искривляет и искажает свет более далеких галактик. Таким образом их можно увидеть. "Крест Эйнштейна" – это редкая космическая конфигурация, в которой свет от далекой галактики искажается гравитацией галактик, расположенных ближе к нам. В результате возникает четыре изображения далекой галактики, расположенных в форме креста. Но астрономы обнаружили "Крест Эйнштейна" с пятым изображением галактики, которое они не смогли сначала объяснить. Дальнейший анализ показал, что причиной появления такого изображения, вероятно, является массивное гало темной материи. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Gizmodo.

Астрономы использовали радиотелескоп ALMA для исследования галактики HerS-3, расположенной на расстоянии 11,6 млрд световых лет от нас с помощью гравитационного линзирования. Но вместо четырех изображений галактики они постоянно получали пять. Изначально ученые подумали, что это какой-то технический сбой, но затем выяснилось, что это не так. Авторы исследования говорят, что еще никогда не видели такой "Крест Эйнштейна", состоящий из пяти объектов на одном снимке и такого не должно было произойти.

Ученые говорят, что нельзя получить пятое изображение галактики в центре "Креста Эйнштейна", если только с массой, которая искажает свет далекой галактики не происходит чего-то необычного.

Галактика HerS-3 показана в виде "Креста Эйнштейна" (справа), галактики и гало темной материи 9отмечено звездочкой) исказившие свет HerS-3 (слева) Фото: Gizmodo

Астрономы создали компьютерное моделирование гравитационного линзирования и оно показало, что близкие к нам галактики, гравитация которых вызвала искривление света, не могут объяснить наличие пятого изображения в центре "Креста Эйнштейна". Поэтому ученые решили добавить в моделирование наличие некой большой дополнительной массы, которая могла бы влиять на свет своей гравитацией.

Астрономы включили в моделирование темную материю. Она, как считается составляет 85% массы Вселенной и ее нельзя увидеть напрямую. Но темная материя своей гравитацией влияет на видимые объекты, в частности, она может искривлять свет галактик.

Добавление гало темной материи позволило моделированию соответствовать наблюдениям. Астрономы предполагают, что масса скрытого гало темной материи в несколько триллионов раз больше массы Солнца.

По словам ученых, необычный "Крест Эйнштейна" позволил увидеть как далекую галактику, так и косвенно увидеть темную материю, окружающую галактики, расположенные ближе к нам.

