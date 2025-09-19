Первая в истории посадка на маленький астероид: объект оказался меньше и быстрее (фото)

Еще никогда космические аппараты не исследовали с близкого расстояния астероиды менее сотни метров в диаметре. Тем более зонды не совершали посадку на такие маленькие космические камни. Японский космический аппарат попытается это сделать в ближайшем будущем. Но оказалось, то это будет непросто сделать.

Астрономы обнаружили неожиданную проблему, с которой столкнется японский зонд "Хаябуса-2" в 2031 году. С помощью наземных телескопов ученые провели новое наблюдение за астероидом 1998 KY26, на который должен приземлиться космический аппарат. Оказалось, что астероид намного меньше и вращается быстрее, чем предполагалось. Это усложняет выполнение целей миссии. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space.

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" известен тем, что в 2018 году он приземлился на астероид Рюгу диаметром 900 метров, взял образцы горной породы, и доставил их на Землю в 2020 году. Миссия зонда была расширена и в 2031 году он должен совершить посадку на астероид маленький 1998 KY26. Еще никогда космические аппараты не исследовали с близкого расстояния астероиды менее сотни метров в диаметре. Тем более зонды не совершали посадку на такие маленькие космические камни. Ученые хотят получить больше информации о структуре и составе маленьких астероидов, которые довольно часто попадают в атмосферу Земли.

Оказалось, что астероид 1998 KY26 намного меньше и вращается быстрее, чем предполагалось Фото: space.com

Как показало исследование, астероид 1998 KY26 оказался не таким, как предполагалось. Астрономы считали, что космический камень имеет диаметр примерно 30 метров и совершает один оборот вокруг своей оси за 10 минут. Новые данные показали, что на самом деле астероид имеет диаметр примерно 11 метров и совершает один оборот вокруг своей оси за 5 минут.

По словам ученых, из-за того, что астероид имеет меньший размер и более быстро вращение, посадка на его поверхность становиться более сложной. И все же ученые считают, что все пойдет по плану, ведь никогда еще никто не видел астероиды такого размера с близкого расстояния, а потому эта миссия имеет большое значение.

Сравнение размеров астероидов Рюгу и 1998 KY26 Фото: space.com

Предварительные наблюдения показывают, что астероид 1998 KY26 является сплошным куском твердой породы, а не скоплением щебня, удерживаемого гравитацией. Но наблюдение "Хаябуса-2" может показать, что это не так. Астрономы считают, что этот астероид откололся либо же от более крупного астероида, либо же является куском каменистой планеты и откололся от нее на ранних стадиях истории Солнечной системы.

Что их себя представляет 1998 KY26 мы узнаем только через 6 лет и полученные данные могут помочь лучше понять природу маленьких астероидов, которые иногда могут причинить значительный ущерб. Например, от падения Челябинского метеорита размером 20 метров, который взорвался в атмосфере, пострадали не только здания, но и люди.

