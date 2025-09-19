Перша в історії посадка на маленький астероїд: об'єкт виявився меншим і швидшим (фото)

Ще ніколи космічні апарати не досліджували з близької відстані астероїди менше сотні метрів у діаметрі. Тим більше зонди не здійснювали посадку на такі маленькі космічні камені. Японський космічний апарат спробує це зробити в найближчому майбутньому. Але виявилося, то це буде непросто зробити.

Астрономи виявили несподівану проблему, з якою зіткнеться японський зонд "Хаябуса-2" у 2031 році. За допомогою наземних телескопів учені провели нове спостереження за астероїдом 1998 KY26, на який має приземлитися космічний апарат. Виявилося, що астероїд набагато менший і обертається швидше, ніж передбачалося. Це ускладнює виконання цілей місії. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише Space.

Японський космічний апарат "Хаябуса-2" відомий тим, що 2018 року він приземлився на астероїд Рюгу діаметром 900 метрів, взяв зразки гірської породи, і доставив їх на Землю 2020 року. Місію зонда було розширено і 2031 року він має здійснити посадку на астероїд маленький 1998 KY26. Ще ніколи космічні апарати не досліджували з близької відстані астероїди менше сотні метрів у діаметрі. Тим більше зонди не здійснювали посадку на такі маленькі космічні камені. Науковці хочуть отримати більше інформації про структуру та склад маленьких астероїдів, які досить часто потрапляють в атмосферу Землі.

Виявилося, що астероїд 1998 KY26 набагато менший і обертається швидше, ніж передбачалося Фото: space.com

Як показало дослідження, астероїд 1998 KY26 виявився не таким, як передбачалося. Астрономи вважали, що космічний камінь має діаметр приблизно 30 метрів і робить один оберт навколо своєї осі за 10 хвилин. Нові дані показали, що насправді астероїд має діаметр приблизно 11 метрів і робить один оберт навколо своєї осі за 5 хвилин.

За словами вчених, через те, що астероїд має менший розмір і більш швидке обертання, посадка на його поверхню стає складнішою. І все ж вчені вважають, що все піде за планом, адже ніколи ще ніхто не бачив астероїди такого розміру з близької відстані, а тому ця місія має велике значення.

Порівняння розмірів астероїдів Рюгу та 1998 KY26 Фото: space.com

Попередні спостереження показують, що астероїд 1998 KY26 є суцільним шматком твердої породи, а не скупченням щебеню, утримуваного гравітацією. Але спостереження "Хаябуса-2" може показати, що це не так. Астрономи вважають, що цей астероїд відколовся або ж від більшого астероїда, або ж є шматком кам'янистої планети і відколовся від неї на ранніх стадіях історії Сонячної системи.

Що з себе представляє 1998 KY26 ми дізнаємося тільки через 6 років і отримані дані можуть допомогти краще зрозуміти природу маленьких астероїдів, які іноді можуть завдати значної шкоди. Наприклад, від падіння Челябінського метеорита розміром 20 метрів, який вибухнув в атмосфері, постраждали не тільки будівлі, а й люди.

