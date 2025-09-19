Решение загадки темной материи и излучения Хокинга: что создало самую мощную частицу-призрак

Тайна нейтрино с самой высокой энергией, которые когда-либо видели ученые, может быть связана с излучением Хокинга, которого еще никогда не видели напрямую. Физики считают, что самые мощные нейтрино, обнаруженные на Земле, могли быть выброшены первичной черной дырой.

Физики представили теоретическое обоснование того, что обнаруженное ранее в этом году нейтрино с самой высокой энергией может быть продуктом взрыва первичной черной дыры за пределами нашей Солнечной системы. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Phys.

Нейтрино с самой высокой энергией

Нейтрино иногда называют частицами-призраками из-за того, что их сложно обнаружить, хотя триллионы этих частиц каждую секунду проходят через наши тела. Нейтрино являются самыми распространенными частицами во Вселенной.

В феврале этого года с помощью детектора KM3NeT физики обнаружили нейтрино с самой высокой энергией среди всех известных. Его энергия составляла 100 петаэлектронвольт. Один петаэлектронвольт равен энергии 1 квадриллиона электрон-вольт. Также детектор IceCube зафиксировал несколько нейтрино с немного меньшей энергией. Эти частицы не поддаются объяснению, ведь непонятно, что их могло создать.

Авторы исследования предполагают, что нейтрино с самой высокой энергией и частицы-призраки с более низкой энергией могли возникнуть в результате неизбежной смерти первичной черной дыры за пределами Солнечной системы.

Нейтрино иногда называют частицами-призраками из-за того, что их сложно обнаружить, хотя триллионы этих частиц каждую секунду проходят через наши тела Фото: Science

Первичная черные дыра

Первичные черные дыры являются гипотетическими объектами, которые еще никто не видел. Считается, что это микроскопические версии более известных обычных черных дыр, распространенных во Вселенной и возникающих после взрыва массивных звезд. Физики считают, что первичные черные дыры возникали в первые секунды после Большого взрыва. Может быть они и являются загадочной темной материей, составляющей 85% массы Вселенной.

Согласно теории физика Стивена Хокинга, все черные дыры со временем испаряются, то есть теряют энергию, уменьшаются в размерах и исчезают. Испарение черных дыр происходит с помощью излучения Хокинга. Чем сильнее излучение, тем черная дыра выбрасывает в космос больше частиц с высокой энергией. Авторы исследования считают, что перед тем, как черная дыра исчезнет, происходит взрыв, и в космос улетают частицы с наиболее высокой энергией. Весь этот процесс применим и к первичным черным дырам.

Первичные черные дыры являются гипотетическими объектами, которые еще никто не видел. Считается, что это микроскопические версии более известных обычных черных дыр, распространенных во Вселенной и возникающих после взрыва массивных звезд Фото: ESA/Hubble

По оценкам физиков, во время последнего взрыва первичной черной дыры, когда она имеет размер меньше атома, должен происходить выброс примерно 10 в 20 степени нейтрино с энергией около 100 петаэлектронвольт.

Ученые считают, что в нашей части галактики Млечный Путь ежегодно должно взрываться около 1000 первичных черных дыр на кубический парсек. Парсек — это примерно 3 световых года или почти 30 триллионов километров.

Физики подсчитали, что если первичные черные дыры составляют большую часть темной материи, то часть этих черных дыр должна сейчас взрываться по всей галактике. Расчеты показывают, что раз в 14 лет относительно близко к Солнечной системе может происходить последний взрыв первичной черной дыры, который производит нейтрино с самой высокой энергией, способные достичь детекторов.

Согласно теории физика Стивена Хокинга, все черные дыры со временем испаряются, то есть теряют энергию, уменьшаются в размерах и исчезают. Испарение черных дыр происходит с помощью излучения Хокинга Фото: Live Science

Если теория верна, то она подтвердит теорию Стивена Хокинга и решит загадку темной материи

Для подтверждения теории нужно большее количество частиц-призраков с невероятно высокой энергией. Если же теория верна, то недавнее обнаружение нейтрино с самой высокой энергией стало бы первым наблюдением излучения Хокинга, которое еще никто не видел напрямую. Также это может стать повреждением того, что первичные черные дыры существуют и что они составляют большую часть темной материи.

