В ледяном щите Гренландии нашли "неуместную" платину: она связана с ледниковым периодом

Ученые обнаружили резкий скачок концентрации платины в ледяном щите Гренландии. Ледяной керн, который взяли с большой глубины, сформировался около 12 800 лет назад.

Раньше ученые считали, что платина во льдах Гренландии появилась из-за падения неизвестного астероида или кометы. Но новое исследование показало, что причина такого всплеска может оказаться более приземленной. Загадочная сигнатура платины могла появиться в результате извержения вулкана в Исландии, пишет Independent.

Интересно, что скачок концентрации платины совпал с последним большим периодом похолодания на планете – поздним дриасом. Это похолодание продлилось на Земле с 12 870–11 700 лет назад, что привело к существенному падению температуры в Северном полушарии.

Теперь ученые считают, что масштабное похолодание на Земле произошло либо из-за крупного извержений вулкана в Германии, либо же извержения неизвестного вулкана.

Данные анализа ледяных кернов показали, что во время позднего дриаса температура в Гренландии снизилась больше чем на 15 °C, в сравнении с сегодняшними температурами. Европа вернулась к условиям, близким к ледниковым, когда в регионе начали преобладать не леса, а тундра. Тогда же низкоширотные дождевые пояса сместились к югу.

Во время исследования ученые не нашли в кернах с платиной иридия, который мог бы указывать на удар из космоса. Дело в том, что космические объекты содержат высокие концентрации иридия. В целом, состав ледяного керна очень отличался от всего, что можно найти в метеоритах или вулканических породах.

Совсем недавно ученые предполагали, что платину во льдах Гренландии можно объяснить извержением вулкана Лаах в Германии. Этот вулкан действительно имел необычную геохимию, а его извержение произошло в тот же отрезок времени.

Чтобы проверить эту теорию ученые собрали 17 образцов вулканической пемзы из отложений вулкана. В них измерили содержание платины, иридия и других микроэлементов.

«Пемза из вулкана Лаах почти не содержала платины, ее концентрация едва достигала предела обнаружения. Хотя часть платины могла попасть в атмосферу до того, как скопиться в породе, извержение явно не стало причиной резкого роста платины в Гренландии», - пишут авторы исследования.

Также оказалось, что всплеск концентрации платины произошел примерно через 45 лет после начала позднего дриаса – слишком поздно, чтобы стать причиной похолодания.

Ученые также подчеркивают, что концентрация платины росла на протяжении 14 лет, что указывает на длительное событие. Падение астероида или кометы не подходит под этот сценарий.

Известно, что вулканы в Исландии могут извергаться через небольшие трещины, такие извержения могут длиться годы и даже десятилетия. Такой сценарий больше соответствует 14-летнему росту платины. Перед началом позднего дриаса, когда льды на Земле таяли, вулканическая активность в Исландии резко увеличилась. Дело в том, что таяние ледниковых щитов снизило давление на земную кору.

Ученые говорят, что это извержение могло бы посоперничать с самыми мощными вулканическими извержениями в истории. Именно это извержение, возможно, и стало той последней каплей, вернувшей Землю в состояние холода.

Напомним, ученые нашли следы пожара, вызвавшего ледниковый период. Ученые предложили новую гипотезу появления тысячелетнего этапа очередного похолодания в конце последнего ледникового периода.