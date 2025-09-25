Черная дыра в центре Млечного Пути практикует "дыхательную технику": она остается самой спокойной

Астрономы впервые зафиксировали горячий ветер, который вырывается из сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути. Это может объяснить достаточно спокойное поведение черной дыры.

На протяжении долгого времени ученые пытались понять, почему Стрелец A* остается относительно спокойной, если сравнивать ее с другими сверхмассивными черными дырами. К примеру, она не выбрасывает в космос мощные потоки энергии, называемые джетами, как это делают другие черные дыры, пишет New Scientist.

Но ученые давно подозревали, что все сверхмассивные черные дыры, включая и Стрелец A*, должны создавать ветры – потоки из газа, которые вырываются из области горизонта событий. В этом месте газ должен завихряться и сильно нагреваться.

До недавнего времени такие ветры не удавалось обнаружить у Стрелец A*, несмотря на то, что их существование было предсказано еще в 1970-х годах. Частично причиной этому служила область вокруг Стрелец A*, которая полна ярких скоплений звезд, пыли и газа. Данную область исследователи называют околоядерным диском (ОЯД).

Астроном из Северо-Западного университета в Иллинойсе Марк Горски со своей командой измерил внутреннюю область ОЯД с помощью радиотелескопа ALMA в Чили. Команда нашла обширные области холодного газа, а также четкий конус горячего газа, который его пересекает. Ученые считают, что именно он и является тем самым недостающим горячим ветром черной дыры.

Также авторы исследования подчеркивают, что такое количество холодного газа вокруг черной дыры оказалось большой неожиданностью. Ученые создали карту холодного газа в пределах нескольких световых лет от Стрелец A*.

На этой карте был виден четкий конус, в котором почти не было холодного газа. Астрономы наложили на карту рентгеновские данные – излучение, которое производится горячим газом. Эти две области совпали идеально.

Ученые подсчитали, что энергия, которая необходима горячему газу, чтобы прорваться через внешний круг холодного газа, эквивалентна 25 тыс. солнц. Иными словами, этот горячий газ не мог попасть туда от соседних звезд или же сверхновых. Это говорит о том, что внутренне кольцо из горячего газа породила сама черная дыра.

Обнаружение горячего ветра у сверхмассивной черной дыры Стрелец A* может оказаться очень полезным. К примеру, это может многое рассказать о направлении вращения черной дыры.

Ранее астрономы предполагали, что Стрелец A* вращается перпендикулярно плоскости Млечного Пути, поэтому люди на Земле должны видеть ее с ребра. Но первые снимки черной дыры в 2022 году показали, что Стрелец A* похоже, лежит плашмя по отношению к нам.

«Масса Стрельца A* невероятно точно определяется наблюдениями, но угол ее наклона к нам виден настолько слабо, что, по сути, может быть любым», — говорит Юнси.

Напомним, астрономы впервые определили точную массу черной дыры в центре Млечного Пути. Измерить вес сверхмассивной черной дыры Стрелец А* помогло электромагнитное излучение, исходящее от кружащегося рядом с этим объектом газа.