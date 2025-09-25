В Нью-Йорке даже крысы разговаривают с акцентом: это помогает им выжить

Новое исследование показало, что в Нью-Йорке крысы обладают уникальной вокализацией, или своеобразным «акцентом», который сформировался на шумных улицах мегаполиса. Также ученые говорят, что городские грызуны ведут уникальную социальную жизнь.

Авторы исследования решили изучить, как жизнь в сложной городской среде повлияла на когнитивные способности животных. Местом для исследования был выбран Манхэттен – один из самых шумных районов Нью-Йорка, где городские власти ежедневно получают до 50 жалоб на крыс, пишет IFL Science.

Серые крысы досаждали жителям Манхеттена еще с колониальных времен, и несмотря на все усилия людей по отлову грызунов, они продолжают процветать.

В рамках эксперимента ученые определили улицы, станции метро и парки, где чаще всего видят крыс. В этих местах были установлены датчики для наблюдения за грызунами. Высокочувствительне приборы записывали ультразвуковые вокализации крыс и делали снимки их перемещений. Полученные данные в итоге, были обработаны с помощью ИИ.

“Манхэттенские крысы продемонстрировали «впечатляющую способность выживать в быстро меняющейся городской среде. Это наиболее отчетливо проявилось в их ультразвуковых писк и визгах”, - пишут авторы исследования.

По словам команды, у нью-йоркских крыс писк короче по продолжительности, но звучит на другой частоте, если сравнивать их с лабораторными крысами. Вокализации на частотах 22 и 50 кГц, как у крыс в Нью-Йорке, обычно наблюдается у грызунов только в стрессовых ситуациях. Но крысы из Нью-Йорка, похоже, используют такой писк в самых разных жизненных ситуациях.

Ученые считают, что у городских крыс коммуникация стала совсем другой в сравнении с лабораторными грызунами.

Предыдущее исследование показало, что популяции городских крыс накопили десятки генов, которые отличают их от предков. Многие из этих изменений были связаны с питанием, поведением и местом их жизни.

Напомним, впервые сфотографирован самый неуловимый грызун в мире. Исследователи заявили, что им впервые удалось сфотографировать и задокументировать в дикой природе субальпийскую шерстистую крысу. Ранее этот вид был известен науке только по историческим музейным материалам, но теперь его заметили живым.