Сотни лет скрывался от людских глаз: впервые сфотографирован самый неуловимый грызун в мире

Исследователи заявили, что им впервые удалось сфотографировать и задокументировать в дикой природе субальпийскую шерстистую крысу. Ранее этот вид был известен науке только по историческим музейным материалам, но теперь его заметили живым.

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Об этом пишет IFLScience.

За всю свою историю Земля успела стать домом для невероятного количества жизни на Земле, но некоторые виды ранее были известны науке лишь по музейным образцам. К счастью, в некоторых случаях музейные коллекции могут стать только началом.

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Самая неуловимая крыса в мире

Субальпийская шерстистая крыса (Mallomys istapantap) — вид крысы, известный лишь по историческим музейным материалам. Впервые вид был научно описан в 1989 году, но информация была получена лишь из музейного образца. За последние 30 лет животное видели живым лишь один раз и ранее никогда не фотографировали. По сути, единственные изображения вида, которые были у нас до этого момента — иллюстрации, нарисованные в 1995 году. Однако чешский докторант по имени Франтишек Веймелка решил заняться поисками.

Теперь ученым наконец-то удалось сфотографировать субальпийскую шерстистую крысу живо и здоровой в горах Папуа-Новой Гвинеи. Это первый случай в истории, когда представитель виды был задокументирован в дикой природе.

Этот вид описывается как "сканирующий", что подчеркивает его способность лазать Фото: Mammalia

Чудесное явление

Франтишек Веймелка вместе с коллегами отправились в шестимесячную экспедицию на остров, где тесно сотрудничали с местными коренными общинами. Группы обследовали самую высокую вершину Папуа-Новой Гвинеи, гору Вильгельм, и задокументировал 61 вид млекопитающих на горе.

Настоящим открытием экспедиции оказалось то, что команде удалось найти шерстистую крысу. Представитель неуловимого вида был обнаружен на высоте 3700-3200 метров над уровнем моря. В ходе исследования ученые использовали фотоловушки и отправились на ночную охоту с местными землевладельцами. В результате Веймелка стал первым в истории человеком, которому удалось записать изображение и видео вида.

Исследователи отмечают, что им удалось записать измерения пяти взрослых самцов, которые весили от 995 граммов до 1,5 килограмма. Команде также удалось пролить свет на рацион неуловимых грызунов: основой питания вида являются папоротники, что подтверждает травоядный рацион, как и считалось ранее.

Веймелка также заметил особенность, не упомянутую ни в одном упоминании о субальпийской шерстистой крысе: сильный красновато-коричневый цвет на груди животных, как самцов, так и самок, которых наблюдали в дикой природе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили любопытный навык у грызунов.