Сотні років переховувався від людських очей: уперше сфотографовано найневловимішого гризуна у світі

Дослідники заявили, що їм уперше вдалося сфотографувати та задокументувати в дикій природі субальпійського шерстистого щура. Раніше цей вид був відомий науці тільки за історичними музейними матеріалами, але тепер його помітили живим.

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Про це пише IFLScience.

За всю свою історію Земля встигла стати домівкою для неймовірної кількості життя на Землі, але деякі види раніше були відомі науці лише за музейними зразками. На щастя, у деяких випадках музейні колекції можуть стати тільки початком.

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Найневловиміший щур у світі

Субальпійський шерстистий щур (Mallomys istapantap) — вид щура, відомий лише за історичними музейними матеріалами. Уперше вид був науково описаний 1989 року, але інформація була отримана лише з музейного зразка. За останні 30 років тварину бачили живою лише один раз і раніше ніколи не фотографували. По суті, єдині зображення виду, які були в нас до цього моменту — ілюстрації, намальовані 1995 року. Однак чеський докторант, на ім'я Франтішек Веймелка, вирішив зайнятися пошуками.

Тепер вченим нарешті вдалося сфотографувати субальпійського шерстистого щура живим і здоровим у горах Папуа-Нової Гвінеї. Це перший випадок в історії, коли представник виду був задокументований у дикій природі.

Цей вид описується як "скануючий", що підкреслює його здатність лазити Фото: Mammalia

Чудове явище

Франтішек Веймелка разом із колегами вирушили в шестимісячну експедицію на острів, де тісно співпрацювали з місцевими корінними громадами. Групи обстежили найвищу вершину Папуа-Нової Гвінеї, гору Вільгельм, і задокументували 61 вид ссавців на горі.

Справжнім відкриттям експедиції виявилося те, що команді вдалося знайти шерстистого щура. Представник невловного виду був виявлений на висоті 3700-3200 метрів над рівнем моря. Під час дослідження вчені використовували фотопастки та вирушили на нічне полювання з місцевими землевласниками. У результаті Веймелка став першою в історії людиною, якій вдалося записати зображення і відео виду.

Дослідники зазначають, що їм вдалося записати вимірювання п'яти дорослих самців, які важили від 995 грамів до 1,5 кілограма. Команді також вдалося пролити світло на раціон невловних гризунів: основою харчування виду є папороті, що підтверджує травоїдний раціон, як і вважалося раніше.

Веймелка також помітив особливість, не згадану в жодній згадці про субальпійського шерстистого щура: сильний червонувато-коричневий колір на грудях тварин, як самців, так і самок, яких спостерігали в дикій природі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили цікаву навичку у гризунів.