Мы живем в пустоте размером 2 млрд световых лет, но ее не должно существовать (фото)

Пустота, в которой находится Млечный Путь, охватывает 1,91% размера наблюдаемой Вселенной. Наша галактика, возможно, находится недалеко от ее центра.

Астрономы выяснили, что наша галактика Млечный Путь находится внутри огромного водйа, который получил название войд KBC. Войды или космические пустоты представляют собой область пространства с более низкой плотностью материи, чем в остальной части Вселенной. При этом войды могут быть действительно пустыми или же содержать галактики. Ученые считают, что войд KBC может решить одну из главных загадок космологии, которая связана с полученными разными значениями скорости расширения Вселенной. В то время некоторые ученые считают, что такая пустота не должна существовать, пишет IFLScience.

Войд Волопаса

В 1981 году астрономы обнаружили огромную пустоту, которая после опубликования результатов наблюдения в 1987 году, получила название войд Волопаса. Эта почти сферическая пустота находится на расстоянии примерно 700 миллионов световых лет от нас. По оценкам ученых диаметр войда Волопаса с более низкой плотностью материи составляет примерно 330 миллионов световых лет, а это примерно 0,35% размера наблюдаемой Вселенной. На самом деле в этой пустоте находится 60 галактик, хотя ученые считают, что там может находиться примерно 2000 галактик.

По словам астрономов, войд Волопаса настолько огромный и в нем так неравномерно распределены галактики, что если бы Млечный Путь находился в центре этой пустоты, то ученые не узнали бы о существовании других галактик до 60-х годов прошлого века.

Войд KBC

Долгое время войд Волопаса оставался крупнейшей космической пустотой, известной астрономам. Но в 2015 году ученые обнаружили более крупный войд, размер которого составляет примерно 2 миллиарда световых лет. Это прмиерно1,91% размера наблюдаемой Вселенной. Эта пустота получила название войд KBC и внутри него находится наша галактика Млечный Путь и другие галактики в локальной Вселенной. Возможно, мы живем относительно недалеко от центра этой пустоты.

Плотность материи войда KBC, по оценкам ученых, варьируется в диапазоне от 15% до 50% плотности окружающей Вселенной.

Есть несколько причин, по которым астрономов интересует войд KBC. Во-первых, современные модели предсказывают, что материя должна быть распределена во Вселенной довольно равномерно в больших масштабах, а данная пустота противоречит этим предсказаниям. Во-вторых, войд KBC важное значение имеет в контексте изучения расширения Вселенной и возникшей в результате так называемой проблемы Хаббла.

Возможное решение проблемы со скоростью расширения Вселенной

Проблема Хаббла означает, что измерения скорости расширения Вселенной (постоянной Хаббла) различаются в зависимости от способа ее измерения. Анализ реликтового излучения (первый свет Вселенной, возникший примерно через 400 000 лет после Большого взрыва) показывает, что скорость расширения космоса составляет 67,4 километра в секунду на мегапарсек (1 мегапарсек — это 3,26 миллиона световых лет). Но измерение скорости удаления галактик друг от друга в локальной Вселенной, основанные на наблюдениях за сверхновыми типа 1a и переменными звездами под названием цефеиды, показывает, что скорость расширения Вселенной составляет 73 километра в секунду на мегапарсек.

Астрономы считают, что возможное решение проблемы Хаббла заключается в том, что Млечный Путь находится близко к центру войда KBC. Это может привести к тому, что галактики внутри войда испытывают гравитационное притяжение от материи вне пустоты, что дает большее локальное значение постоянной Хаббла. То есть материя под действием гравитации перемещается к более плотной внешней части войда, что приводит к постепенному уменьшению ее количества. По мере опустошения войда скорость удаляющихся от нас объектов становиться больше и это создает впечатление более быстрого расширения Вселенной. Эта теория все еще обсуждается.

Мы живем в пустоте, которая не должна существовать

Есть еще одна загадка, которая связана с войдом KBC, о которой было сказано выше. Некоторые ученые, считают, что такая пустота не должна существовать. Согласно космологическому принципу, вся материя во Вселенной должна быть распределена равномерно. Это значит, что Вселенная является однородной, а потому одни и те же законы физики должны действовать как в локальном космосе, так и далеко от нас. Поэтому такой пустоты, как войд KBC, существовать не должно, но если эта пустота существует, то значит Вселенная может не быть однородной. Возможно дальнейшие исследования войда KBC приведут к тому, что астрономам придется изменить свое понимание космоса.

