Астрономы обнаружили огромный мост между галактиками: самый длинный среди известных (фото)

Ученые выяснили, что две небольшие галактики в скоплении Девы связаны массивным газовым мостом. Пока что это самая длинная подобная структура из всех, которые когда-либо видели.

Две небольшие галактики двигаются вместе на окраинах скопления Девы на расстоянии примерно 53 миллиона световых лет от нас. Эти галактики называются NGC 4532 и DDO 137 и их соединяет очень длинный мост из газообразного водорода, протянувшийся на 185 000 световых лет. Это делает газовый хвост самой длинной подобной структурой среди известных. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Earth.

Ученые выяснили, что две галактики перемещаются ближе к ядру скопления Девы, где находятся тысячи галактик. Моделирование показывает, что взаимная гравитация двух галактик и влияние галактической среды скопления привело к появлению необычного газового хвоста. Астрономы считают, что влияние приливных сил галактик и галактической среды скопления привели к тому, что водородный газ был выброшен из галактик и образовал длинный мост между ними. При этом обе галактики считаются связанными между собой и двигаются как пара со скоростью примерно 880 км/с к ядру скопления Девы, хотя пока они находятся его окраине.

Существует локальный аналог этой системы. Галактики-спутники Млечного Пути под названием Большое и Малое Магелланово Облако также имеют газовый мост, но гораздо меньшего размера. Астрономы считают, что процесс, создавший эту структуру аналогичен тому, что наблюдается у галактик NGC 4532 и DDO 137. Эти две галактики выглядят как более крупная и быстрая версия локального примера.

Слева - радиоизображение нейтрального водородного моста между галактиками, справа - оптическое изображение галактик Фото: Earth.com

По словам ученых, окружающая среда формирует галактики. В скоплениях галактик небольшие группы галактик могут, а также отдельные объекты, могут перемешивать газ внутри галактик и даже вытягивать его. А газ является главным сырьем для создания звезд. Поэтому его количество определяет окончательный облик галактики. Если газа будет очень мало, то галактика окажется мертвой, то есть в ней останутся только старые звезды, которые постепенно исчезают.

Исследование показывает, что галактикам не обязательно находиться в переполненном ядре скопления, чтобы почувствовать его влияние. Даже на краю скопления галактик его влияние может изменить распределение газа и места формирования будущих звезд. Без влияния самого скопления две галактики, вероятно, уже бы столкнулись, но в результате они пока соединены огромным газовым хвостом, который их разделяет.

Галактики NGC 4532 и DDO 137 – это не просто попутчики. Их взаимное гравитационное притяжение растягивает газ, образуя огромную структуру, говорят ученые.

