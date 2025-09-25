Астрономи виявили величезний міст між галактиками: найдовший серед відомих (фото)

Вчені з'ясували, що дві невеликі галактики в скупченні Діви пов'язані масивним газовим мостом. Поки що це найдовша подібна структура з усіх, які коли-небудь бачили.

Related video

Дві невеликі галактики рухаються разом на околицях скупчення Діви на відстані приблизно 53 мільйони світлових років від нас. Ці галактики називаються NGC 4532 і DDO 137 і їх з'єднує дуже довгий міст із газоподібного водню, що простягнувся на 185 000 світлових років. Це робить газовий хвіст найдовшою подібною структурою серед відомих. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Earth.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені з'ясували, що дві галактики переміщуються ближче до ядра скупчення Діви, де знаходяться тисячі галактик. Моделювання показує, що взаємна гравітація двох галактик і вплив галактичного середовища скупчення призвели до появи незвичайного газового хвоста. Астрономи вважають, що вплив приливних сил галактик і галактичного середовища скупчення призвели до того, що водневий газ був викинутий з галактик і утворив довгий міст між ними. При цьому обидві галактики вважаються пов'язаними між собою і рухаються як пара зі швидкістю приблизно 880 км/с до ядра скупчення Діви, хоча поки що вони перебувають на його околиці.

Існує локальний аналог цієї системи. Галактики-супутники Чумацького Шляху під назвою Велика і Мала Магелланова Хмара також мають газовий міст, але набагато меншого розміру. Астрономи вважають, що процес, який створив цю структуру, аналогічний тому, що спостерігається в галактик NGC 4532 і DDO 137. Ці дві галактики виглядають як більша і швидша версія локального прикладу.

Ліворуч — радіозображення нейтрального водневого мосту між галактиками, праворуч — оптичне зображення галактик Фото: Earth.com

За словами вчених, навколишнє середовище формує галактики. У скупченнях галактик невеликі групи галактик можуть, а також окремі об'єкти, можуть перемішувати газ усередині галактик і навіть витягати його. А газ є головною сировиною для створення зірок. Тому його кількість визначає остаточний вигляд галактики. Якщо газу буде дуже мало, то галактика виявиться мертвою, тобто в ній залишаться лише старі зірки, які поступово зникають.

Дослідження показує, що галактикам не обов'язково перебувати в переповненому ядрі скупчення, щоб відчути його вплив. Навіть на краю скупчення галактик його вплив може змінити розподіл газу та місця формування майбутніх зірок. Без впливу самого скупчення дві галактики, ймовірно, вже б зіткнулися, але в результаті вони поки що з'єднані величезним газовим хвостом, який їх розділяє.

Галактики NGC 4532 і DDO 137 — це не просто попутники. Їхнє взаємне гравітаційне тяжіння розтягує газ, утворюючи величезну структуру, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, вчені побачили народження планети в режимі реального часу. Астрономи виявили явні ознаки того, що нова планета активно зростає в протопланетному диску, що оточує молоду зірку.

Також Фокус писав про те, що астрономи, можливо, виявили новий тип космічних об'єктів — чорні діри-зірки. Вони можуть допомогти розкрити таємницю так званих "маленьких червоних точок", виявлених у ранньому Всесвіті.