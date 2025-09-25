Кидає виклик теорії: вчені побачили народження планети в режимі реального часу (фото)

Астрономи виявили явні ознаки того, що нова планета активно зростає в протопланетному диску, що оточує молоду зірку.

Протопланети являють собою об'єкти, які перебувають у процесі перетворення на повноцінні планети в протопланетному диску, що складається з газу і пилу, який оточує молоду зірку. На відміну від повноцінних планет, протопланети дають астрономам рідкісну можливість зрозуміти, як формуються планети, які ми бачимо сьогодні. Згідно з дослідженням, астрономи виявили нову планету в процесі формування, що отримала назву AB Візничого b. Поки що протопланета формується біля зірки AB Візничого, розташованої на відстані понад 500 світлових років від нас, пише Live Science.

За оцінками вчених маса протопланети AB Візничого b приблизно в чотири рази перевищує масу Юпітера. Ця майбутня повноцінна планета знаходиться на відстані 93 астрономічні одиниці від своєї зірки, тобто в 93 рази далі, ніж знаходиться Земля від Сонця. Астрономи виявили, як планета активно накопичує речовину, фактично спостерігаючи за її зростанням у режимі реального часу.

Астрономи виявили лінії випромінювання водню, яке виходить від гарячого газу, що падає на планету з протопланетного диска. Дослідження показало, що AB Візничого b є першою протопланетою, у якої були виявлені явні ознаки набору маси.

На зображенні показана протопланета AB Візничого b Фото: Live Science

За оцінками вчених, гарячий газ падає на молоду планету по спіралі, завдяки чому вона зростає, зі швидкістю від 75 до 100 км/с. Вчені кажуть, що молода зірка існує приблизно 2 мільйони років, а це означає, що вони стали свідками формування планети на ранніх стадіях.

Спостереження за планетою AB Візничого b кидає виклик стандартним моделям формування планет. Розташована так далеко від своєї зірки, планета, ймовірно, утворилася внаслідок швидкого колапсу щільних областей протопланетного диска під дією гравітації, а не методом накопичення матерії на ядрі, як це сталося з Юпітером і Сатурном.

Це дослідження дає змогу отримати важливу інформацію про зростання газових гігантів на етапі їх формування. Вчені кажуть, що виявлення AB Візничого b знаменує собою початок нової ери у вивченні формування планет.

