Бросает вызов теории: ученые увидели рождение планеты в режиме реального времени (фото)

Астрономы обнаружили явные признаки того, что новая планета активно растет в протопланетном диске, окружающем молодую звезду.

Протопланеты представляют собой объекты, которые находятся в процессе превращения в полноценные планеты в протопланетном диске, состоящем из газа и пыли, который окружает молодую звезду. В отличие от полноценных планет, протопланеты дают астрономам редкую возможность понять, как формируются планеты, которые мы видим сегодня. Согласно исследованию, астрономы обнаружили новую планету в процессе формирования, получившую название AB Возничего b. Пока что протопланета формируется возле звезды AB Возничего, расположенной на расстоянии более 500 световых лет от нас, пишет Live Science.

По оценкам ученых масса протопланеты AB Возничего b примерно в четыре раза превышает массу Юпитера. Эта будущая полноценная планета на ходится на расстоянии 93 астрономические единицы от своей звезды, то есть в 93 раза дальше, чем находится Земля от Солнца. Астрономы обнаружили, как планета активно накапливает вещество, фактически наблюдая за ее ростом в режиме реального времени.

Астрономы обнаружили линии излучения водорода, которое исходит от горячего газа, падающего на планету из протопланетного диска. Исследование показало, что AB Возничего b является первой протопланетой, у которой были обнаружены явные признаки набора массы.

На изображении показана протопланета AB Возничего b Фото: Live Science

По оценкам ученых, горячий газ падает на молодую планету по спирали, за счет чего она растет, со скоростью от 75 до 100 км/с. Ученые говорят, что молодая звезда существует примерно 2 миллиона лет, а это значит, что они стали свидетелями формирования планеты на самых ранних стадиях.

Наблюдение за планетой AB Возничего b бросает вызов стандартным моделям формирования планет. Расположенная так далеко от своей звезды, планета, вероятно, образовалась в результате быстрого коллапса плотных областей протопланетного диска под действием гравитации, а не методом накопления материи на ядре, как это произошло с Юпитером и Сатурном.

Это исследование позволяет получить важную информацию о росте газовых гигантов на этапе их формирования. Ученые говорят, что обнаружение AB Возничего b знаменует собой начало новой эры в изучении формирования планет.

