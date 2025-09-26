Эхо Большого взрыва можно было увидеть на обычном телевизоре: как такое возможно

В 1964 году физик Арно Аллан Пензиас и радиоастроном Роберт Вудро Вильсон зафиксировали постоянный гул в данных своего радиотелескопа. Тогда ученые еще не знали, что этот шум окажется эхом от Большого взрыва.

Шум, который был похож на статические помехи в радиоприемнике, обнаруживался везде, куда бы ученые не направляли свой телескоп. Сперва они решили, что источником загадочного шума является сам телескоп, городские помеха или же голуби, которые жили в антенне телескопа. Но даже после того, как ученые убрали голубей, а также исключили другие потенциальные источники шума, он никуда не исчез, пишет IFL Science.

С такой же проблемой сталкивались и другие астрономы в разных уголках мира, хотя и сочли эти данные бессмысленными.

Причина, по которой этот шум слышали на разных телескопах, в разных уголках мира, заключалась в том, что это было реликтовое излучение – остаточное излучение от Большого взрыва, которое до сих пор пронизывает всю Вселенную.

Пензиас и Уилсон первыми поняли, что нашли первое доказательство теории Большого взрыва, и в итоге, получили Нобелевскую премию по физике за свою работу.

Но радиотелескопы были не единственным инструментов, с помощью которого можно было обнаружить реликтовое излучение. К примеру, обычные аналоговые телевизоры и радио могли помочь услышать эхо от Большой взрыва.

Дело в том, что во время переключения каналов на старых телевизорах, на экранах появлялся так называемый «белый шум». Частью этих помех и являлось реликтовое излучение, хотя конечно, к ним добавлялись помехи и от других источников.

Современные цифровые телевизоры и радиоприемники не могут улавливать реликтовое излучение, но оно никуда не исчезло. Пики реликтового излучения до сих пор можно обнаружить в микроволновом диапазоне.

Напомним, в реликтовом излучении обнаружена аномалия. В свете очень молодой Вселенной имеется серьезный недостаток, который ставит астрофизиков в тупик.