ChatGPT все реже используется для работы: каких обращений от пользователей больше всего

Большинство пользователей ChatGPT сегодня обращаются к чат-боту не за рабочими задачами, а за советами, информацией и помощью с текстами.

73% всех запросов от обычных (не корпоративных) пользователей не были связаны с профессиональной деятельностью. Для сравнения, год назад таких обращений было 53%. Об этом сообщает издание TechSpot.

Самой популярной категорией стали "Практические советы" — на них приходилось почти треть всех запросов (28,8%). Пользователи искали инструкции "how-to", рекомендации по здоровью и спорту, а также креативные идеи. Второе место занял "Поиск информации" — его доля выросла с 14% до 24%. Люди проверяли факты, интересовались рецептами и товарами, используя ChatGPT как альтернативу Google. На третьей позиции оказалась работа с текстами: 10,6% пользователей просили редактировать или оценивать тексты, около 8% создавали письма, сообщения, делали переводы и резюме.

В офисной среде ChatGPT чаще применяют для ведения документации, заметок, помощи в принятии решений и креативных задач. При этом поиск точных фактов остается наименее популярным — пользователи опасаются "галлюцинаций" ИИ и воспринимают его скорее как консультанта или ассистента, чем как надежный источник данных.

Исследование показало и изменения в аудитории. С начала 2024 года доля женщин среди пользователей выросла с 37% до 52% к июлю 2025-го. Почти половина всех пользователей (46%) — молодежь 18–25 лет, которая в основном обращается за советами по хобби и личной жизни. Старшие пользователи чаще используют чат-бота для работы. Люди с высшим образованием и высоким доходом чаще интегрируют ИИ в профессиональную деятельность.

По состоянию на середину 2025 года ChatGPT насчитывает около 700 миллионов активных пользователей еженедельно, которые генерируют примерно 29 тысяч сообщений в секунду. Количество обращений за год выросло в шесть раз — с 451 миллиона в июне 2024-го до более 2,6 миллиарда в июне 2025-го. OpenAI отмечает, что всплески активности часто совпадают с появлением новых функций, а чат регулярно используют почти 10% взрослого населения планеты.

Раньше Фокус писал, что ИИ станет по-настоящему "живым". OpenAI избрала новый путь развития ChatGPT. Помимо тестирования эффективности ИИ в разных задачах, будут внедрять некие инструменты мышления, делающие "личность" чат-бота более человечной. На эту особенность у публики есть запрос.

Кроме того, чат-боты вроде ChatGPT меняют людей. Недавние исследования показали, что с людьми, которые "подсели" на чат-боты вроде ChatGPT, происходит нечто необычное. Специалисты в области психического здоровья называют это "ИИ психозом".