ChatGPT все рідше використовується для роботи: яких звернень від користувачів найбільше

Більшість користувачів ChatGPT сьогодні звертаються до чат-бота не за робочими завданнями, а за порадами, інформацією та допомогою з текстами.

Related video

73% усіх запитів від звичайних (не корпоративних) користувачів не були пов'язані з професійною діяльністю. Для порівняння, рік тому таких звернень було 53%. Про це повідомляє видання TechSpot.

Найпопулярнішою категорією стали "Практичні поради" — на них припадало майже третина всіх запитів (28,8%). Користувачі шукали інструкції "how-to", рекомендації щодо здоров'я та спорту, а також креативні ідеї. Друге місце посів "Пошук інформації" — його частка зросла з 14% до 24%. Люди перевіряли факти, цікавилися рецептами і товарами, використовуючи ChatGPT як альтернативу Google. На третій позиції опинилася робота з текстами: 10,6% користувачів просили редагувати або оцінювати тексти, близько 8% створювали листи, повідомлення, робили переклади та резюме.

В офісному середовищі ChatGPT частіше застосовують для ведення документації, нотаток, допомоги в ухваленні рішень і креативних завдань. При цьому пошук точних фактів залишається найменш популярним — користувачі побоюються "галюцинацій" ШІ та сприймають його радше як консультанта або асистента, ніж як надійне джерело даних.

Дослідження показало і зміни в аудиторії. З початку 2024 року частка жінок серед користувачів зросла з 37% до 52% до липня 2025-го. Майже половина всіх користувачів (46%) — молодь 18-25 років, яка здебільшого звертається за порадами щодо хобі та особистого життя. Старші користувачі частіше використовують чат-бота для роботи. Люди з вищою освітою та високим доходом частіше інтегрують ШІ в професійну діяльність.

Станом на середину 2025 року ChatGPT налічує близько 700 мільйонів активних користувачів щотижня, які генерують приблизно 29 тисяч повідомлень на секунду. Кількість звернень за рік зросла вшестеро — з 451 мільйона в червні 2024-го до понад 2,6 мільярда в червні 2025-го. OpenAI зазначає, що сплески активності часто збігаються з появою нових функцій, а чат регулярно використовують майже 10% дорослого населення планети.

Раніше Фокус писав, що ШІ стане по-справжньому "живим". OpenAI обрала новий шлях розвитку ChatGPT. Крім тестування ефективності ШІ в різних завданнях, будуть впроваджувати якісь інструменти мислення, що роблять "особистість" чат-бота більш людяною. На цю особливість у публіки є запит.

Крім того, чат-боти на кшталт ChatGPT змінюють людей. Нещодавні дослідження показали, що з людьми, які "підсіли" на чат-боти на кшталт ChatGPT, відбувається щось незвичайне. Фахівці в галузі психічного здоров'я називають це "ШІ психозом".