Tiffany & Co. из верхнего палеолита: найдена ювелирная мастерская возрастом 42 тыс. лет (фото)

На территории современной Франции и северной Испании 55 000–42 000 лет назад жили представители Шательперонской культуры. Созданные ими орудия труда относятся к числу самых ранних в регионе, также новое исследование показало, что шательперронцы были искусными ювелирами.

Related video

Во время раскопок на палеолитической стоянке Ла-Рош-а-Пьеро в Сен-Сезере на атлантическом побережье Франции ученые нашли краски и ракушки, относящиеся к шательперронскому периоду. Исследователи также нашли ракушки без дырочек и следов износа, а это может говорить о том, что здесь располагалась ювелирная мастерская. Авторы исследования считают, то это была старейшая в Западной Европе мастерская по изготовлению украшений из ракушек, пишет Gizmodo.

Ювелирная мастерская в Западной Европе Фото: S. Rigaud & L. Dayet

В этот же период времени Homo sapiens начал расселяться из Африки, постепенно вытесняя последних неандертальцев из Европы. Именно с этим периодом и связана главная загадка Шательперона. Были ли представители этой древней культуры неандертальцами или же Homo sapiens? Новое открытие еще больше усложнило задачу.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

«Это ранее не документированное сочетание ранней верхнепалеолитической индустрии и бус из ракушек проливает свет на культурное разнообразие в Западной Европе и поднимает вопрос о том, находились ли изготовители изделий эпохи шательперрона под влиянием первых поселенцев H. sapiens в этом регионе или же являлись их частью», — пишут авторы исследования.

Всего ученые обнаружили 37 каменных орудий эпохи Шательперона, 96 фрагментов красного и желтого пигмента, а также ракушки возрастом не менее 42 тыс. лет. Также были найдены орудия труда неандертальцев и останки животных.

Исследователи отмечают, что ювелирная мастерская находилась на побережье Атлантического океана, которое тогда располагалось примерно в 100 км от места раскопок. Пигменты или же краски нашли в 40 км. Это указывает на обширные торговые связи, либо же на то, что мобильность людей в то время была намного выше.

Эксперты из Национального центра научных исследований Франции говорят, что находка говорит о “взрыве символического самовыражения” того периода. Открытие также предполагает, что представители Шательперонской культуры принадлежали к Homo sapiens, которые прибыли в регион около 42 тыс. лет назад, или же подверглись их влиянию.

Такое взаимодействие между различными биологическими и культурными группами могло послужить толчком к возникновению общего символического поведения в верхнем палеолите Европы.

Напомним, 20 тысяч лет назад люди делали ожерелья из необычного материала. В пещерах Испании археологи нашли ожерелья из окаменелостей, датируемые верхним палеолитом. Эти украшения, некоторые из которых изготовлены именно из ископаемых моллюсков, свидетельствуют о сознательном выборе материалов, несмотря на то, что вблизи было много разных видов раковин.