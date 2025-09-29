Tiffany & Co. з верхнього палеоліту: знайдено ювелірну майстерню віком 42 тис. років (фото)

На території сучасної Франції та північної Іспанії 55 000-42 000 років тому жили представники Шательперонської культури. Створені ними знаряддя праці належать до числа найбільш ранніх у регіоні, також нове дослідження показало, що шательперронці були майстерними ювелірами.

Related video

Під час розкопок на палеолітичній стоянці Ла-Рош-а-П'єро в Сен-Сезері на атлантичному узбережжі Франції вчені знайшли фарби і черепашки, які належать до шательперронського періоду. Дослідники також знайшли черепашки без дірочок і слідів зносу, а це може свідчити про те, що тут розташовувалася ювелірна майстерня. Автори дослідження вважають, що це була найстаріша в Західній Європі майстерня з виготовлення прикрас із черепашок, пише Gizmodo.

Ювелірна майстерня в Західній Європі Фото: S. Rigaud & L. Dayet

У цей же період часу Homo sapiens почав розселятися з Африки, поступово витісняючи останніх неандертальців з Європи. Саме з цим періодом і пов'язана головна загадка Шательперона. Чи були представники цієї стародавньої культури неандертальцями або ж Homo sapiens? Нове відкриття ще більше ускладнило завдання.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Це раніше не документоване поєднання ранньої верхньопалеолітичної індустрії та намиста з черепашок проливає світло на культурне розмаїття в Західній Європі та підіймає питання про те, перебували виготовлювачі виробів епохи шательперрона під впливом перших поселенців H. sapiens у цьому регіоні або ж були їхньою частиною", — пишуть автори дослідження.

Загалом учені виявили 37 кам'яних знарядь епохи Шательперона, 96 фрагментів червоного і жовтого пігменту, а також черепашки віком щонайменше 42 тис. років. Також було знайдено знаряддя праці неандертальців і останки тварин.

Дослідники зазначають, що ювелірна майстерня знаходилася на узбережжі Атлантичного океану, яке тоді розташовувалося приблизно за 100 км від місця розкопок. Пігменти або ж фарби знайшли за 40 км. Це вказує на великі торговельні зв'язки, або ж на те, що мобільність людей у той час була набагато вищою.

Експерти з Національного центру наукових досліджень Франції кажуть, що знахідка говорить про "вибух символічного самовираження" того періоду. Відкриття також припускає, що представники Шательперонської культури належали до Homo sapiens, які прибули в регіон близько 42 тис. років тому, або ж зазнали їхнього впливу.

Така взаємодія між різними біологічними та культурними групами могла послужити поштовхом до виникнення загальної символічної поведінки у верхньому палеоліті Європи.

Нагадаємо, 20 тисяч років тому люди робили намиста з незвичайного матеріалу. У печерах Іспанії археологи знайшли намиста зі скам'янілостей, датовані верхнім палеолітом. Ці прикраси, деякі з яких виготовлені саме зі скам'янілих молюсків, свідчать про свідомий вибір матеріалів, незважаючи на те, що поблизу було багато різних видів раковин.