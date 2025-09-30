Мейнстрим начала XX века: зачем люди массово принимали радиоактивный радий

В 1929 году появился препарат, который его создатель Уильям Бейли, называл «величайшим терапевтическим средством». Это средство называлось Radithor, а основным его компонентом был радий.

Реклама препарата Radithor говорила о том, что препарат может излечить акне, анемию, артрит, алкоголизм и астму. Позже к 1930 году этот список расширился до 150 заболеваний, среди которых были сердечно-сосудистые заболевания и менее опасные, как морщины. Все эти проблемы предлагалось решить с помощью «внутреннего солнца» - высокорадиоактивных изотопов радия, пишет Popular Science.

Шарлатан Бейли был одним из многих, которые в то время увлеклись «полезными свойствами» радия.

«Радий стал мейнстримом потому, что радиевая промышленность этого хотела. Наука и коммерция настолько переплетены, что мы не можем их по-настоящему разделить», - говорит говорит Мария Рентеци из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге.

Препарат Бейли содержал столько радиации, что пустые флаконы с Radithor, которые были проверены позже, признали радиоактивной опасностью. Самой известной жертвой Radithor стал богатый бизнесмен Эбен Байерс, который в 1927 году сломал руку и начал принимать опасный препарат по рекомендации врача.

На протяжении последующих пяти лет Байерс проглотил более 82,8 литров воды, приправленной двумя радиоактивными изотопами: радием-226 и радием-228. Бизнесмен умер в 1932 году от обширного отравления радиацией, препарат Radithor буквально проел его скелет.

Смерть Байерса вылилась в огромный скандал, который заставил Федеральную торговую комиссию запретить продажу Radithor.

Интересно, что флаконы с препаратом продавались с наклейками «Сертифицированная радиоактивная вода». В то время американская радиевая промышленность, возглавляемая питтсбургской компанией Standard Chemical Company, которая добывала и извлекала этот элемент, имела многообещающий продукт и маркетинговый план, опережавший научный процесс.

Радий был открыт Марией и Пьером Кьюри еще 1898 году, которые усовершенствовали метод выделения этого элемента из руды. К 1914 году Standard Chemical успешно лоббировала Американскую медицинскую ассоциацию, чтобы одобрить первую обработку радиоактивной воды.

Медики того времени предполагали, что в радии можно найти «искру жизни». Журнал Popular Science задавался тем же вопросом в июне 1923 года, за год до появления препарата Radithor на рынке. Ученые того времени считали, что радиевое излучение займет свое место в лечении будущего. Отчасти они оказались правы: рентгенография, основанная на радиоактивном излучении, стала стандартной медицинской практикой.

В 1920-х годах начали массово появляться кремы, мази, тоники, косметика и инъекции с радием, которые обещали омоложение для души и тела. По некоторым подсчетам, только Уильям Бейли продал около 400 000 флаконов Radithor по 1 доллару за штуку, что принесло почти 8 миллионов долларов в сегодняшних ценах.

Но у этого богатства была своя цена, и достаточно высокая. В 1949 году Бейли умер от рака мочевого пузыря. В 1970 году его тело было эксгумировано для исследования на предмет радиации. Тогда выяснилось, что смерть самого Бейли, вероятно, также была вызвана его «чудодейственным» средством.

Напомним, ученые нашли настолько радиоактивный элемент, что его почти не существует на Земле. Период полураспада этого элемента составляет всего 22 минуты, в то время как у урана – 700 млн лет.