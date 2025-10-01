Найдено самое первое животное, заселившее Землю: его до сих пор можно найти на планете

Новое исследование говорит о том, что первым животным на Земле была морская губка возрастом 541 млн лет.

Related video

Ученым удалось найти «химические окаменелости», которые указали на то, что морские губки – древнейшие животные на Земле. Эти организмы относятся к классу губок обыкновенных (Demospongiae) – эта группа до сих пор существует, и ее генетика помогла отыскать их архаичных предков, пишет Discover magazine.

«Мы точно не знаем, как выглядели эти организмы в то время, но они точно жили в океане, обладали мягким телом, и скорее всего, не имели кремниевого скелета», - говорит профессор кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института Роджер Саммонс.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам экспертов, химические окаменелости являются биомолекулами, которые остаются после живых организмов и сохраняются в осадке. Такие окаменелости в древних породах помогли ученым найти архаичных предков морских губок.

Во время своего исследования ученые нашли стерины – это геологически стабильная форма стеролов, таких как холестерин. Большая часть морских губок производит два типа стеринов: 30-углеродный и 31-углеродный.

Ученым удалось найти крайне редкие 31-углеродные стерины в образцах горных пород из Омана, Западной Индии и Сибири. Это указало на то, что морские губки существовали на Земле более 541 миллиона лет назад в эдиакарский период.

Ранее ученые уже находили 30-углеродные стерины, которые указывали на морские губки, но тогда этой теории не хватило доказательств. Эксперты не исключали, что 30-углеродные стерины могли быть оставлены другими организмами или вовсе неживыми геологическими процессами.

Но открытие 32-углеродных стеринов укрепило первоначальную гипотезу. Дело в том, что 31-углеродные стерины уникальны для древних и современных губок, и их присутствие в докембрийских породах имеет биологическую природу, а не геологическую.

«Это сочетание того, что содержится в породе, того, что содержится в губке, и того, что можно получить в химической лаборатории. У нас есть три подтверждающие друг друга, взаимосогласующиеся линии доказательств, указывающих на то, что эти губки были одними из самых ранних животных на Земле», - говорит Саммонс.

В планы дальнейших исследований входит поиск 30- и 31-углеродных стеринов в породах из других мест по всему миру.

Напомним, ученые рассказали, каким было самое большое животное, когда-либо ходившее по Земле. Это огромное травоядное животное имело колоссальный размер – 37 метров.