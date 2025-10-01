Знайдено найпершу тварину, яка заселила Землю: її досі можна знайти на планеті

Нове дослідження говорить про те, що першою твариною на Землі була морська губка віком 541 млн років.

Ученим вдалося знайти "хімічні скам'янілості", які вказали на те, що морські губки — найдавніші тварини на Землі. Ці організми належать до класу губок звичайних (Demospongiae) — ця група досі існує, і її генетика допомогла відшукати їхніх архаїчних предків, пише Discover magazine.

"Ми точно не знаємо, який вигляд мали ці організми на той час, але вони точно жили в океані, володіли м'яким тілом, і, найімовірніше, не мали кремнієвого скелета", — каже професор кафедри наук про Землю, атмосферу і планети Массачусетського технологічного інституту Роджер Саммонс.

За словами експертів, хімічні скам'янілості є біомолекулами, які залишаються після живих організмів і зберігаються в осаді. Такі скам'янілості в стародавніх породах допомогли вченим знайти архаїчних предків морських губок.

Під час свого дослідження вчені знайшли стерини — це геологічно стабільна форма стеролів, таких як холестерин. Велика частина морських губок виробляє два типи стеринів: 30-вуглецевий і 31-вуглецевий.

Вченим вдалося знайти вкрай рідкісні 31-вуглецеві стерини в зразках гірських порід з Оману, Західної Індії та Сибіру. Це вказало на те, що морські губки існували на Землі понад 541 мільйон років тому в едіакарський період.

Раніше вчені вже знаходили 30-вуглецеві стерини, які вказували на морські губки, але тоді цій теорії не вистачило доказів. Експерти не виключали, що 30-вуглецеві стерини могли бути залишені іншими організмами або зовсім неживими геологічними процесами.

Але відкриття 32-вуглецевих стеринів зміцнило початкову гіпотезу. Річ у тім, що 31-вуглецеві стерини унікальні для древніх і сучасних губок, і їхня присутність у докембрійських породах має біологічну природу, а не геологічну.

"Це поєднання того, що міститься в породі, того, що міститься в губці, і того, що можна отримати в хімічній лабораторії. У нас є три лінії доказів, які підтверджують одна одну та взаємоузгоджуються, які вказують на те, що ці губки були одними з найбільш ранніх тварин на Землі", — каже Саммонс.

У плани подальших досліджень входить пошук 30- і 31-вуглецевих стеринів у породах з інших місць по всьому світу.

