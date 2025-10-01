Почему у большинства людей пупок вогнутый: ученые нашли неизвестную структуру

Человеческий пупок – одна из самых малоизученных частей нашего тела. В новом исследовании ученые смогли разобраться, почему у большинства людей форма пупка одинаковая.

Related video

Эксперты считают, что вогнутая форма человеческого пупка может быть связана с ранее неизвестной структурой, которая буквально втягивает пупок внутрь. Такое открытие сделала группа исследователей, которая пыталась отыскать оптимальные методики абдоминальных операций и грыжесечения. Такие хирургические вмешательства предполагают разрезы в области пупка, пишет New Scientist.

Целью ученых было снижение частоты случаев возникновения «пупочных послеоперационных грыж». Иными словами, некоторые виды операций могут приводить к выпячиванию пупка при продавливании тканей брюшной полости.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Сатору Муро из Института естественных наук Токио, анатомия пупка почти не изучена. Команда провела детальный микроскопический анализ области вокруг пупка у пяти донорских человеческих тел, а затем построила трехмерную модель этой структуры.

Как известно, пупок – это остаток пуповины плода, которая идет через брюшную стенку и соединяется с плацентой. После рождения почти у 90% людей пупок заживает и оставляет вогнутую впадину.

Во время исследования команда Муро нашла «волокнистую, туннелеобразную структуру», которая располагается прямо под кожей пупка. Она плавно переходит в глубокие ткани, которые стабилизируют брюшную полость и удерживают наши органы на месте.

«Эта структура состоит из плотно ориентированных коллагеновых волокон, расположенных по окружности подобно рукаву, который мы назвали «пупочной оболочкой. Эта оболочка, по-видимому, фиксирует пупочное углубление во всех направлениях, что способствует возникновению характерной внутренней формы пупка», - говорит эксперт.

К сожалению, команде не удалось изучить тело с выпяченным наружу пупком, поэтому ученые говорят, что им понадобятся дополнительные эксперименты. Исследователи хотят понять, почему у некоторых людей строение пупка отличается от остальных.

«Индивидуальные различия в развитии или прочности пупочной оболочки могут способствовать выдвижению пупка наружу», — говорит Муро.

Напомним, ученые рассказали, почему в наших пупках формируются камни и как с этим бороться. В недрах наших пупков, возможно, формируется причудливое творение естественных циклов, известное научному миру как "омфалолиты" или же пупочные камни.