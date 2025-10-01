Чому у більшості людей пупок увігнутий: учені знайшли невідому структуру

Людський пупок — одна з найбільш маловивчених частин нашого тіла. У новому дослідженні вчені змогли розібратися, чому у більшості людей форма пупка однакова.

Експерти вважають, що увігнута форма людського пупка може бути пов'язана з раніше невідомою структурою, яка буквально втягує пупок всередину. Таке відкриття зробила група дослідників, яка намагалася відшукати оптимальні методики абдомінальних операцій і видалення гриж. Такі хірургічні втручання передбачають розрізи в ділянці пупка, пише New Scientist.

Метою вчених було зниження частоти випадків виникнення "пупкових післяопераційних гриж". Іншими словами, деякі види операцій можуть призводити до випинання пупка при продавлюванні тканин черевної порожнини.

За словами Сатору Муро з Інституту природничих наук Токіо, анатомія пупка майже не вивчена. Команда провела детальний мікроскопічний аналіз області навколо пупка у п'яти донорських людських тіл, а потім побудувала тривимірну модель цієї структури.

Як відомо, пупок — це залишок пуповини плода, яка йде через черевну стінку і з'єднується з плацентою. Після народження майже у 90% людей пупок заживає і залишає увігнуту западину.

Під час дослідження команда Муро знайшла "волокнисту, тунелеподібну структуру", яка розташовується прямо під шкірою пупка. Вона плавно переходить у глибокі тканини, які стабілізують черевну порожнину й утримують наші органи на місці.

"Ця структура складається з щільно орієнтованих колагенових волокон, розташованих по колу подібно до рукава, який ми назвали "пупковою оболонкою". Ця оболонка, мабуть, фіксує пупкове заглиблення в усіх напрямках, що сприяє виникненню характерної внутрішньої форми пупка", — каже експерт.

На жаль, команді не вдалося вивчити тіло з випнутим назовні пупком, тому вчені кажуть, що їм знадобляться додаткові експерименти. Дослідники хочуть зрозуміти, чому в деяких людей будова пупка відрізняється від інших.

"Індивідуальні відмінності в розвитку або міцності пупкової оболонки можуть сприяти висуванню пупка назовні", — каже Муро.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому в наших пупках формуються камені і як із цим боротися. У надрах наших пупків, можливо, формується химерне творіння природних циклів, відоме науковому світу як "омфалоліти" або ж пупкові камені.