Незвичне чужорідне тіло. Чому в наших пупках формуються камені та як із цим боротися

У надрах наших пупків, можливо, формується химерне творіння природних циклів, відоме науковому світу як "омфалоліти", або ж пупкові камені.

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96-річна жінка думала, що в неї інфекція сечовивідних шляхів. Однак насправді виявилося, що це ускладнення від... каменя в пупку. Це стало шоком навіть для її лікарів, які змогли видалити камінь за допомогою оливкової олії. Вчені відкрили завісу таємниці, що оточує це формування, пише IFLScience.

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Термін "камені в пупку" може змусити вас спантеличено почухати голову, але це цілком реальне і дещо незвичне явище, яке може ховатися прямо у вашому власному пупку. Ці рідкісні утворення, відомі також як омфалоліти, можуть здатися загадковими, але насправді це просто затверділі скупчення, які можна виявити в глибині нашого пупка.

То що ж це за камені в пупку і як вони утворюються? Автори наукової роботи під назвою "Омфалоліт: Потворний камінь у пупку", пролили світло на випадки, подібні до описаного вище. Згідно з їхніми дослідженнями, у людей з незвично глибоким або інвагінованим пупком у пупковій порожнині найчастіше відкладаються відмерлі клітини шкіри, так звані корнеоцити. Згодом ці клітини спресовуються в щільну, тверду грудку. Подібно до великого прища, ця шишка міцно вкорінюється і її може бути складно видалити.

Незважаючи на свою неприємну природу, камені в пупку зазвичай не спричиняють жодних проблем, якщо тільки вони не призводять до інфекції. Незважаючи на те, що вони можуть бути не найпривабливішим елементом нашого тіла, загалом вони нешкідливі.

Однак ніхто не хотів би мати таку "відмінну рису", як камінь у пупку, і є способи запобігти його утворенню. Важливим кроком є дотримання гігієни. Камені в пупку найчастіше утворюються в тих випадках, коли людина не очищає його належним чином, що дає змогу змертвілій шкірі та шкірному салу скупчуватися у тверду грудку. Тому, щоб не допустити утворення каменів у пупку, необхідно ретельно очищати його під час купання.

Загалом, для запобігання утворенню каменів не потрібно вдаватися до крайніх заходів. Регулярного ретельного миття зазвичай достатньо для того, щоб пупок залишався чистим і без скупчень шкіри та жиру.

На закінчення слід зазначити, що камені в пупку можуть здатися страшними, але вони є природним явищем, що відбувається в нашому організмі. Хоча іноді вони можуть призводити до ускладнень, загалом вони нешкідливі і їм можна запобігти за дотримання простих правил гігієни. Тож наступного разу, приймаючи душ, не забудьте приділити своєму пупку трохи більше уваги, інакше наступного разу, коли ви відвідаєте лікаря, може виявитися, що він підкинув вам "сюрприз".

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