Земля становится темнее с каждый годом: изменения произошли в Северном полушарии

Новое исследование показало, что с 2001 по 2024 годы Земля становится все темнее, а это значит, что она отражает меньше солнечного света.

Такие изменения наиболее выражены в Северном полушарии планеты, чем в ее южной части. Команда Нормана Леба из Исследовательского центра Лэнгли NASA сделала такие выводы на основе спутниковых данных, пишет Phys.org.

Результаты исследования показали, что Южное полушарие получает солнечную энергию в верхних слоях атмосферы, в то время как в Северном полушарии наблюдается ее потеря. Ранее ученые предполагали, что такой дисбаланс между двумя полушариями может компенсироваться атмосферными и океаническими циркуляциями. Они переносят энергию через экватор из Южного в Северное полушарие.

Но новый анализ показал, что такая циркуляция на планете не смогла полностью компенсировать дисбаланс, который наблюдается последние 20 лет.

Ученые объясняют ситуацию изменениями в содержании водяного пара и облаков в атмосфере, а также более низкой отражательной способностью у поверхности Земли. К примеру, лед и снег могут отражать в разы больше солнечной радиации, чем голы горные породы или вода. Ученые пришли к выводу, что именно потеря морского льда и снежного покрова в Северном полушарии способствуют потемнению планеты.

Также свой вклад вносит взаимодействие между солнечным светом и аэрозолями – мельчайшими частицами в атмосфере Земли. Эти частицы действуют как катализатор для образования облаков, которые в свою очередь, действуют как еще одна отражающая поверхность.

В Северном полушарии загрязнение мелкодисперсными частицами снизилась благодаря мерам по защите окружающей среды, которые были введены Европой, Китаем и США. В это же время в Южном полушарии лесные пожары в Австралии, а также извержение вулкана Хунга-Тонга в южной части Тихого океана привели к увеличению количества аэрозолей.

Напомним, тысячи лет назад что-то изменило атмосферу Земли. Новое исследование полагает, что в масштабном изменении земной атмосферы виноваты эпидемии многовековой давности.