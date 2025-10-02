Земля стає темнішою з кожним роком: зміни відбулися в Північній півкулі

Нове дослідження показало, що з 2001 по 2024 роки Земля стає дедалі темнішою, а це означає, що вона відбиває менше сонячного світла.

Такі зміни найбільш виражені в Північній півкулі планети, ніж у її південній частині. Команда Нормана Леба з Дослідницького центру Ленглі NASA зробила такі висновки на основі супутникових даних, пише Phys.org.

Результати дослідження показали, що Південна півкуля отримує сонячну енергію у верхніх шарах атмосфери, тоді як у Північній півкулі спостерігається її втрата. Раніше вчені припускали, що такий дисбаланс між двома півкулями може компенсуватися атмосферними та океанічними циркуляціями. Вони переносять енергію через екватор із Південної в Північну півкулю.

Але новий аналіз показав, що така циркуляція на планеті не змогла повністю компенсувати дисбаланс, який спостерігається останні 20 років.

Учені пояснюють ситуацію змінами у вмісті водяної пари та хмар в атмосфері, а також нижчою відбивною здатністю біля поверхні Землі. Наприклад, лід і сніг можуть відбивати в рази більше сонячної радіації, ніж голі гірські породи або вода. Учені дійшли висновку, що саме втрата морського льоду і снігового покриву в Північній півкулі сприяють потемнінню планети.

Також свій внесок робить взаємодія між сонячним світлом та аерозолями — найдрібнішими частинками в атмосфері Землі. Ці частинки діють як каталізатор для утворення хмар, які своєю чергою, діють як ще одна відбивна поверхня.

У Північній півкулі забруднення дрібнодисперсними частинками знизилося завдяки заходам із захисту довкілля, які були запроваджені Європою, Китаєм і США. Водночас у Південній півкулі лісові пожежі в Австралії, а також виверження вулкана Хунга-Тонга в південній частині Тихого океану призвели до збільшення кількості аерозолів.

