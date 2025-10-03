Когда люди пересекли Северную Америку: Берингов мост возник позже, чем считалось

В новом исследовании ученые обнаружили, что Берингов мост возник лишь около 35 000 лет назад – гораздо позже, чем считалось ранее. Новые данные сужают временной интервал, в течение которого люди могли пересечь Северную Америку.

Берингов мост, некогда соединявший Азию и Аляску, мог образоваться гораздо позже во время последнего ледникового периода, чем ранее считали ученые. Новые данные значительно сужают временный интервал, в течение которого люди могли мигрировать в Америку, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые обнаружили доказательства того, что этот сухопутный мост, вероятно, существовал около 35 000 лет назад, до самой холодной части последнего ледникового периода, известной как последний ледниковый максимум. Отметим, что это согласуется с данными об одном из древнейших достоверно датированных следов человеческой деятельности в Америке – ранее 23 000-летние следы были обнаружены в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Авторы теперь утверждают, что новые данные предполагают, что люди заселили регион сухопутного моста вскоре после поднятия на поверхность.

Не секрет, что Земля регулярно переживает циклы, в течение которых поверхность нашей планеты покрывается большим или меньшим количеством льда. В разгар каждого ледникового периода уровень мирового океана падает, поскольку вода замерзает, образуя массивные ледяные щиты. В конце этих ледниковых периодов, когда температура повышается, ледяные щиты тают, а уровень моря вновь повышается.

Предыдущие исследования показали, что в период с позднего ледникового периода Берингов мост позволил животным, таким как мамонты и лошади, перемещаться между Азией и Америкой. Однако более точное понимание того, когда сухопутный мост в последний раз возвышался над уровнем моря, может помочь пролить свет на то, когда и как люди впервые мигрировали в Новый свет.

По словам соавтора исследования, доцента Школы окружающей среды Массачусетского университета в Бостоне Джесси Фармера, предыдущие исследования предполагали, что уровень мирового океана был примерно на 130 метров ниже в период между 26 500 и 19 000 лет назад. Это привело ученых к выводу, что Берингов мост находился выше уровня моря примерно 70 000 лет назад, отметил он.

Однако теперь есть признаки того, что это еще не все. По словам Фармера, во-первых, невозможно точно определить уровень моря того времени – даже самые новейшие инструменты оставляют погрешность в 10-20 метров. Во-вторых, ученых интересует не средний мировой показатель, а конкретно Берингов пролив. Высокие широты, например, там, где расположен Берингов пролив, находились относительно близко к местам роста ледниковых щитов – простыми словами, вес льда давил на сушу, повышая уровень моря.

В своем исследовании Фармер с коллегами показали, что Берингов мост мог быть затоплен в период от 46 000 до 35 700 лет назад – то есть, он не был доступен для сухопутных пересечений. Данные об океанических отложениях свидетельствуют о том, что питательные вещества, характерные для Тихого океана, начали проникать в Северный Ледовитый океан в это время. Наиболее вероятным объяснением этого является то, что Берингов пролив в то время, вероятно, был открыт.

Данные также указывают на то, что Берингов мост мог вновь открыться лишь примерно за 10 000 лет до пика последнего ледникового периода – значительно позже, чем считалось ранее.

