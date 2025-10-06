Корчится и покрывается сыпью: как умирает бактерия от антибиотика в режиме реального времени (фото)

Ученые впервые смогли запечатлеть в мельчайших подробностях процесс, как антибиотики побеждают болезнетворные бактерии.

Related video

Ранее исследования показали, что такие антибиотики, как полимиксин заставляют защитные мембраны вокруг клеток бактерии Escherichia coli или кишечной палочки, формировать бугорки и вздутия. После чего бактерии вынуждены сбросить внешние мембраны, освобождая путь для антибиотика, пишет LiveScience.

«Было невероятно наблюдать действие антибиотика на поверхность бактерий в режиме реального времени», - говорит соавтор исследования из Университетского колледжа Лондона Каролина Боррелли.

Защитная мембрана бактерии пузыриться под действием антибиотика Фото: Imperial College London

Ученые говорят, что речь идет о грамотрицательных бактериях – они представляют собой обширный класс микроорганизмов, у которых каждая клетка защищена двумя мембранами. В эту группу входят кишечная палочка, сальмонелла и шигелла, вызывающая дизентерию.

Эксперты считают, что именно полимиксины могут помочь в борьбе с бактериями, которые развили устойчивость к другим антибиотикам. Эти мембраны выполняют функцию брони для бактерий, защищая их от антибиотиков. До недавнего времени было до конца не изучено, как именно полимиксины справляются с этой броней.

«Полимиксины — важная линия защиты от грамотрицательных бактерий, вызывающих множество смертельно опасных инфекций, устойчивых к лекарственным препаратам. Поэтому крайне важно было понять то, как они работают», - говорит соавтор исследования Барт Хугенбум, биофизик из Калифорнийского университета в Лондоне.

Команда ученых наконец-то смогла сделать снимки этого антибиотика в действии.

Наблюдения показали, что полимиксины заставляют E. coli быстро формировать крошечные бугорки и выступы на своей внешней мембране. Как только бугорки начинают разрастаться, бактерии вынуждены сбрасывать пострадавшую броню. В итоге, через сформировавшиеся бреши антибиотики могут попасть в клетку и уничтожить ее.

Единственная проблема заключается в том, что полимиксины могут бороться только с активно растущими бактериями, но не находят те, которые находятся в состоянии покоя. Ученые говорят, что бактерии могут впадать в состояние покоя, чтобы справиться со сложными условиями. В таком состоянии они могут годами обходиться без питания, роста и размножения.

Следующим шагом ученых будет поиск метода, который сможет справляться также и с бактериями, которые находятся в состоянии покоя.

Напомним, ученые выяснили, почему бактерии травят наш организм. Подобно людям, которые злятся, когда голодны, новое исследование Адама Розенталя, доктора философии, доцента кафедры микробиологии и иммунологии, показало, что некоторые клетки бактерий также могут испытывать это чувство.