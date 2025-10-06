Корчится и покрывается сыпью: как умирает бактерия от антибиотика в режиме реального времени (фото)
Ученые впервые смогли запечатлеть в мельчайших подробностях процесс, как антибиотики побеждают болезнетворные бактерии.
Ранее исследования показали, что такие антибиотики, как полимиксин заставляют защитные мембраны вокруг клеток бактерии Escherichia coli или кишечной палочки, формировать бугорки и вздутия. После чего бактерии вынуждены сбросить внешние мембраны, освобождая путь для антибиотика, пишет LiveScience.
«Было невероятно наблюдать действие антибиотика на поверхность бактерий в режиме реального времени», - говорит соавтор исследования из Университетского колледжа Лондона Каролина Боррелли.
Ученые говорят, что речь идет о грамотрицательных бактериях – они представляют собой обширный класс микроорганизмов, у которых каждая клетка защищена двумя мембранами. В эту группу входят кишечная палочка, сальмонелла и шигелла, вызывающая дизентерию.
Эксперты считают, что именно полимиксины могут помочь в борьбе с бактериями, которые развили устойчивость к другим антибиотикам. Эти мембраны выполняют функцию брони для бактерий, защищая их от антибиотиков. До недавнего времени было до конца не изучено, как именно полимиксины справляются с этой броней.
«Полимиксины — важная линия защиты от грамотрицательных бактерий, вызывающих множество смертельно опасных инфекций, устойчивых к лекарственным препаратам. Поэтому крайне важно было понять то, как они работают», - говорит соавтор исследования Барт Хугенбум, биофизик из Калифорнийского университета в Лондоне.
Команда ученых наконец-то смогла сделать снимки этого антибиотика в действии.
Наблюдения показали, что полимиксины заставляют E. coli быстро формировать крошечные бугорки и выступы на своей внешней мембране. Как только бугорки начинают разрастаться, бактерии вынуждены сбрасывать пострадавшую броню. В итоге, через сформировавшиеся бреши антибиотики могут попасть в клетку и уничтожить ее.
Единственная проблема заключается в том, что полимиксины могут бороться только с активно растущими бактериями, но не находят те, которые находятся в состоянии покоя. Ученые говорят, что бактерии могут впадать в состояние покоя, чтобы справиться со сложными условиями. В таком состоянии они могут годами обходиться без питания, роста и размножения.
Следующим шагом ученых будет поиск метода, который сможет справляться также и с бактериями, которые находятся в состоянии покоя.
Напомним, ученые выяснили, почему бактерии травят наш организм. Подобно людям, которые злятся, когда голодны, новое исследование Адама Розенталя, доктора философии, доцента кафедры микробиологии и иммунологии, показало, что некоторые клетки бактерий также могут испытывать это чувство.