Долги и развалившийся брак: что потопило судно легендарного исследователя Антарктики Шеклтона

Крушение британского военного корабля HMS Endurance стало одной из самых известных историй героического века антарктических исследований. Результаты нового исследования заставляют взглянуть по-новому на причины катастрофы.

Ирландский полярный исследователь сэр Эрнест Генри Шеклтон, который возглавил экспедицию HMS Endurance, вынужден был больше года спасать свой экипаж из 27 человек. Их судно застряло во льдах у берегов Антарктиды, пишет Independent.

С января по октябрь 1915 года команда пыталась освободить свое судно из мертвой хватки льда. Но несмотря на усилия корабль, который считался самым прочным полярным судном, разломился во льдах Антарктиды. Судно затонуло почти 3000 метров в море Уэдделла.

Совсем недавно ученым удалось обнаружить остатки «непотопляемого» корабля. Результаты нового исследования говорят о том, что причины кораблекрушения HMS Endurance необходимо пересмотреть.

«У HMS Endurance было несколько явных недостатков в конструкции в сравнении даже с ранними арктическими суднами. Палубные бимсы и шпангоуты оказались на удивление слабыми, а машинное отделение – длиннее, что привело к серьезному ослаблению значительной части корпуса, к тому же отсутствовали диагональные балки для усиления корпуса», - говорит автор исследования, профессор Университета Аалто Юкка Тухкури.

Из исторических документов известно, что корабль Endurance был построен в Норвегии за три года до путешествия и тогда он назывался Polaris. 44-метровый деревянный корабль был продан Шеклтону в 1914 году для миссии, известной как Имперская трансантарктическая экспедиция. Шеклтон назвал судно «Endurance» в честь девиза своей семьи: «Стойкостью мы побеждаем».

На Endurance Шеклтон направлялся к месту в Антарктиде, где собирался основать базу. Во время своего путешествия экспедиция стала первой, пересекшей континент от северной части моря Уэдделла до южной части моря Росса.

Но после того, как корабль Шеклтона застрял во льдах, он и его команда застряла на острове Элефант. После этого небольшая группа из команды корабля отправилась к побережью Южной Георгии. Там команда нашла людей на китобойной станции и смогла организовать спасательную операцию.

На протяжении долго времени историки считали, что именно руль корабля Endurance стал тем самым “слабым звеном”. Считалось, что под напором льда руль раскололся и вырвал стойку.

Но новый анализ показал, что корабль изначально не был предназначен для противостояния паковому льду, и сам Шеклтон знал об этом. О проблемах с кораблем исследователь писал в письме своей жене Эмили и рекомендовал использовать диагональные балки для другого полярного судна, когда посещал норвежскую верфь.

«Опасность движущегося и сжимающегося льда, а также нюансы в проектировании суден для таких нагрузок, были хорошо известны еще до того, как Endurance отправился в экспедицию. Поэтому мы задаемся вопросом, почему Шеклтон выбрал судно, которое было непригодно для его путешествия”, - говорит Тухкури.

Шеклтон был известным авантюристом, который столкнулся с финансовыми долгами и разваливающимся браком, писал автор книги «Шеклтон: Мы побеждаем благодаря стойкости» Майкл Смит.

«Масштаб этой экспедиции действительно был устрашающим, но Шеклтону нужно было чем-то занять себя, и он хочет ухеать», - написал Смит.

Искатель приключений умер от сердечного приступа всего пять лет спустя, в возрасте 47 лет. Он находился на борту судна Quest во время своей последней экспедиции, известной как экспедиция Шеклтона-Роуэтт.

Напомним, найдено затонувшее судно исследователя Антарктиды Шеклтона. Команда охотников за затонувшими кораблями отыскала корабль Quest, на котором Эрнест Шеклтон отправился в свою последнюю экспедицию.