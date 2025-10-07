Борги і шлюб, що розвалився: що потопило судно легендарного дослідника Антарктики Шеклтона

Аварія британського військового корабля HMS Endurance стала однією з найвідоміших історій героїчного століття антарктичних досліджень. Результати нового дослідження змушують поглянути по-новому на причини катастрофи.

Ірландський полярний дослідник сер Ернест Генрі Шеклтон, який очолив експедицію HMS Endurance, змушений був понад рік рятувати свій екіпаж із 27 осіб. Їхнє судно застрягло в льодах біля берегів Антарктиди, пише Independent.

З січня по жовтень 1915 року команда намагалася звільнити своє судно з мертвої хватки льоду. Але незважаючи на зусилля корабель, який вважався найміцнішим полярним судном, розламався в льодах Антарктиди. Судно затонуло майже 3000 метрів у морі Ведделла.

Зовсім недавно вченим вдалося виявити залишки "непотоплюваного" корабля. Результати нового дослідження говорять про те, що причини корабельної аварії HMS Endurance необхідно переглянути.

"У HMS Endurance було кілька явних недоліків у конструкції порівняно навіть із ранніми арктичними суднами. Палубні бімси і шпангоути виявилися напрочуд слабкими, а машинне відділення — довшим, що призвело до серйозного ослаблення значної частини корпусу, до того ж були відсутні діагональні балки для посилення корпусу", — каже автор дослідження, професор Університету Аалто Юкка Тухкурі.

З історичних документів відомо, що корабель Endurance був побудований у Норвегії за три роки до подорожі і тоді він називався Polaris. 44-метровий дерев'яний корабель був проданий Шеклтону 1914 року для місії, відомої як Імперська трансантарктична експедиція. Шеклтон назвав судно "Endurance" на честь девізу своєї родини: "Стійкістю ми перемагаємо".

На Endurance Шеклтон прямував до місця в Антарктиді, де збирався заснувати базу. Під час своєї подорожі експедиція стала першою, яка перетнула континент від північної частини моря Ведделла до південної частини моря Росса.

Але після того, як корабель Шеклтона застряг у льодах, він і його команда застрягла на острові Елефант. Після цього невелика група з команди корабля вирушила до узбережжя Південної Георгії. Там команда знайшла людей на китобійній станції і змогла організувати рятувальну операцію.

Протягом довгого часу історики вважали, що саме кермо корабля Endurance стало тією самою "слабкою ланкою". Вважалося, що під напором льоду кермо розкололося і вирвало стійку.

Але новий аналіз показав, що корабель спочатку не був призначений для протистояння паковому льоду, і сам Шеклтон знав про це. Про проблеми з кораблем дослідник писав у листі своїй дружині Емілі та рекомендував використовувати діагональні балки для іншого полярного судна, коли відвідував норвезьку верф.

"Небезпека льоду, що рухається і стискається, а також нюанси в проєктуванні суден для таких навантажень, були добре відомі ще до того, як Endurance вирушив в експедицію. Тому ми задаємося питанням, чому Шеклтон вибрав судно, яке було непридатне для його подорожі", — каже Тухкурі.

Шеклтон був відомим авантюристом, який зіткнувся з фінансовими боргами і шлюбом, що розвалювався, писав автор книги "Шеклтон: Ми перемагаємо завдяки стійкості" Майкл Сміт.

"Масштаб цієї експедиції дійсно був страхітливим, але Шеклтону потрібно було чимось зайняти себе, і він хоче піти", — написав Сміт.

Шукач пригод помер від серцевого нападу всього п'ять років потому, у віці 47 років. Він перебував на борту судна Quest під час своєї останньої експедиції, відомої як експедиція Шеклтона-Роуетта.

Нагадаємо, знайдено затонуле судно дослідника Антарктиди Шеклтона. Команда мисливців за затонулими кораблями відшукала корабель Quest, на якому Ернест Шеклтон вирушив у свою останню експедицію.