Тревожное открытие: рекордные волны тепла в океане станут более частыми

В новом исследовании ученые обнаружили, что июньская волна тепла 2023 года в североевропейских морях действительно стала беспрецедентной. Куда более тревожным выглядит то, что такие волны перестанут считаться чем-то “неожиданным”.

Не секрет, что июнь 2023 года ознаменовался возникновением невероятной волны тепла в океане. В этот период времени температура воды в мелководных морях вокруг Великобритании в течение 16 дней достигла 2,9°C выше среднего июньского значения, пишет PHYS.org.

Это беспрецедентный показатель за всю историю наблюдений, однако новое исследование сделало тревожное открытие – быстрое изменение климата означает, что вероятность возникновения морской волны тепла такого масштаба ежегодно составляет около 10%. Простыми словами, такие события больше не будут считаться "неожиданными".

Известно, что морская волна тепла в июне 2023 года существенно нарушила цветение фитопланктона. Впрочем, ученые признают, что воздействие на морские экосистемы еще предстоит оценить. Известно, что такие волны тепла могут оказывать стресс на морские виды и увеличивать концентрацию бактерий, которые могут нанести вред человеку.

Новое исследование было проведено командой из Эксетерского университета, Метеорологического бюро и Центра исследований окружающий среды (CEFAS). По словам руководителя исследования, доктора Джейми Аткинса, результаты нового исследования показывают, что морские волны тепла представляют собой проблему уже сегодня, а не только риск, связанный с будущим изменением климата.

Безусловно, беспрецедентный характер июньского события 2023 года прочно закрепил в общественном сознании европейскую морскую волну тепла. Однако результаты нового исследования показывают, что в современных климатических условиях подобные явления больше не должны считаться "неожиданными".

По словам соавтора исследования, профессора Адама Скейфа из Эксетерского университета, открытие является еще одним примером того, как продолжающееся изменение климата приводит к экспоненциальному росту числа экстремальных явлений.

В новом исследовании ученые использовали большой набор климатических моделей, что помогло оценить вероятность возникновения подобных волн тепла и выше в будущем. Отметим, что работа ученых была сосредоточена на двух регионах:

Кельтском море у южного побережья Ирландии – вероятность возникновения таких волн выросла с 3,8% в 1993 году до 13,8% в настоящее время;

центральная часть Северного моря – вероятность выросла с 0,7% в 1993 году до 9,8% в настоящее время.

Предыдущие исследования также показали, что морская волна 2023 года также способствовала рекордным температурам и увеличению количества осадков на Британских островах. По словам доктора Аткинса, потепление морей служит источником тепла у побережья, что способствует повышению температуры на суше. В свою очередь более теплый воздух несет больше влаги, а его охлаждение приводит к увеличению количества осадков.

Авторы исследования признают, потребуется дополнительные исследования для изучения воздействия морских тепловых волн на шельфовые моря северо-западной Европы.

