Тривожне відкриття: рекордні хвилі тепла в океані стануть частішими

У новому дослідженні вчені виявили, що червнева хвиля тепла 2023 року в північноєвропейських морях дійсно стала безпрецедентною. Куди більш тривожним виглядає те, що такі хвилі перестануть вважатися чимось "несподіваним".

Не секрет, що червень 2023 року ознаменувався виникненням неймовірної хвилі тепла в океані. У цей період часу температура води в мілководних морях навколо Великої Британії протягом 16 днів сягнула 2,9°C вище середнього червневого значення, пише PHYS.org.

Це безпрецедентний показник за всю історію спостережень, проте нове дослідження зробило тривожне відкриття — швидка зміна клімату означає, що вірогідність виникнення морської хвилі тепла такого масштабу щороку становить близько 10%. Простими словами, такі події більше не вважатимуться "несподіваними".

Відомо, що морська хвиля тепла в червні 2023 року істотно порушила цвітіння фітопланктону. Утім, учені визнають, що вплив на морські екосистеми ще належить оцінити. Відомо, що такі хвилі тепла можуть чинити стрес на морські види й збільшувати концентрацію бактерій, які можуть завдати шкоди людині.

Нове дослідження було проведене командою з Ексетерського університету, Метеорологічного бюро та Центру досліджень навколишнього середовища (CEFAS). За словами керівника дослідження, доктора Джеймі Аткінса, результати нового дослідження свідчать, що морські хвилі тепла є проблемою вже сьогодні, а не тільки ризиком, пов'язаним із майбутньою зміною клімату.

Безумовно, безпрецедентний характер червневої події 2023 року міцно закріпив у суспільній свідомості європейську морську хвилю тепла. Однак результати нового дослідження показують, що в сучасних кліматичних умовах подібні явища більше не повинні вважатися "несподіваними".

За словами співавтора дослідження, професора Адама Скейфа з Ексетерського університету, відкриття є ще одним прикладом того, як зміна клімату, що триває, призводить до експоненціального зростання кількості екстремальних явищ.

У новому дослідженні вчені використовували великий набір кліматичних моделей, що допомогло оцінити ймовірність виникнення подібних хвиль тепла і вище в майбутньому. Зазначимо, що робота вчених була зосереджена на двох регіонах:

Кельтському морі біля південного узбережжя Ірландії — ймовірність виникнення таких хвиль зросла з 3,8% у 1993 році до 13,8% нині;

центральна частина Північного моря — ймовірність зросла з 0,7% 1993 року до 9,8% нині.

Попередні дослідження також показали, що морська хвиля 2023 року також сприяла рекордним температурам і збільшенню кількості опадів на Британських островах. За словами доктора Аткінса, потепління морів служить джерелом тепла біля узбережжя, що сприяє підвищенню температури на суші. Зі свого боку тепліше повітря несе більше вологи, а його охолодження призводить до збільшення кількості опадів.

Автори дослідження визнають, будуть потрібні додаткові дослідження для вивчення впливу морських теплових хвиль на шельфові моря північно-західної Європи.

