На самом деле существует девять видов осадков: ученые рассказали, какие ждать этой зимой

Большинство людей делят осадки всего на три категории: дождь, снег и мокрый снег. Но метеорологи и климатологи утверждают, что этот список далеко не полный.

Related video

Команда исследователей, в которую вошли также инженеры из NASA, потратила почти девять лет на анализ метеорологических данных, чтобы составить полный список всех возможных осадков. Ученые выделили в общей сложности девять различных типов осадков, пишет Popular Science.

Обычно, снег можно увидеть в прогнозах погоды тогда, когда температура опускается ниже нуля. Но метеорологи говорят, что это утверждение не совсем верное. В зависимости от микрофизики облачного фронта, как дождь, так и снег могут выпасть с равной вероятностью при температуре от -32 до 5 градусов по Цельсию.

Это одна из причин, по которой даже самые современные метеорологические модели могут ошибаться в прогнозах. Спутниковые системы могут хорошо отслеживать движение облаков из космоса, но не справляются с мониторингом наземных условий.

На протяжении 9-летнего исследования ученые собрали около 1,5 млн измерений мелкомасштабных частиц, а также данные от наземных метеостанций. Среди полученных данных была информация о температуре воздуха, точке росы, влажности, давлении и скорости ветра.

Поскольку обычный калькулятор не справился бы с таким объемом информации, исследователи воспользовались статистическим методом для упрощения данных и поиска закономерностей. На основе этого метода было создано две модели машинного обучения, одна из них дала наилучшие результаты.

Авторы исследования назвали девять видов осадков, которые можно ожидать этой зимой:

Морось — слабый, устойчивый дождь;

Сильный дождь — интенсивный дождь с многочисленными мелкими каплями;

Переход слабого дождя в снежную смесь — слабый мокрый снег с плотной ледяной крупой;

Переход сильного дождя в снежную смесь — интенсивный мокрый снег с плотной ледяной крупой;

Слабая смешанная фаза — небольшое количество мокрых, частично замерзших частиц;

Сильная смешанная фаза — большое количество мокрых, частично замерзших частиц;

Сильный переход сильного снега в снежную смесь — крупные снежинки и частицы крупы;

Слабый снегопад — слабый, пушистый снегопад;

Сильный снегопад — интенсивная, сильная метель.

«В краткосрочной перспективе более точное прогнозирование может помочь людям скорректировать свои ежедневные поездки на работу или подготовиться к крупным событиям, таким как наводнения или ледяные бури. В более долгосрочной перспективе это может помочь предсказать, как снежный покров или время стока воды изменят доступность пресной воды в регионе», - говорит климатолог из Мичиганского университета и соавтор исследования Клэр Петтерсен.

Напомним, ученые наконец-то разгадали тайну экстремальных осадков. Новое исследование показывает, что экстремальные увеличения осадков следуют за ожидаемыми температурными отношениями, когда типы осадков разделены. Это разрешает древний спор, однако также усиливает тревогу относительно будущих внезапных наводнений в условиях климатического кризиса.