Насправді існує дев'ять видів опадів: учені розповіли, на які чекати цієї зими

Більшість людей ділять опади всього на три категорії: дощ, сніг і мокрий сніг. Але метеорологи та кліматологи стверджують, що цей список далеко не повний.

Related video

Команда дослідників, до якої увійшли також інженери з NASA, витратила майже дев'ять років на аналіз метеорологічних даних, щоб скласти повний список усіх можливих опадів. Вчені виділили загалом дев'ять різних типів опадів, пише Popular Science.

Зазвичай, сніг можна побачити в прогнозах погоди тоді, коли температура опускається нижче нуля. Але метеорологи кажуть, що це твердження не зовсім вірне. Залежно від мікрофізики хмарного фронту, як дощ, так і сніг можуть випасти з однаковою ймовірністю за температури від -32 до 5 градусів за Цельсієм.

Це одна з причин, через яку навіть найсучасніші метеорологічні моделі можуть помилятися в прогнозах. Супутникові системи можуть добре відстежувати рух хмар із космосу, але не справляються з моніторингом наземних умов.

Протягом 9-річного дослідження вчені зібрали близько 1,5 млн вимірювань дрібномасштабних частинок, а також дані від наземних метеостанцій. Серед отриманих даних була інформація про температуру повітря, точку роси, вологість, тиск і швидкість вітру.

Оскільки звичайний калькулятор не впорався б із таким обсягом інформації, дослідники скористалися статистичним методом для спрощення даних і пошуку закономірностей. На основі цього методу було створено дві моделі машинного навчання, одна з них дала найкращі результати.

Автори дослідження назвали дев'ять видів опадів, які можна очікувати цієї зими:

Мряка — слабкий, стійкий дощ;

Сильний дощ — інтенсивний дощ із численними дрібними краплями;

Перехід слабкого дощу в снігову суміш — слабкий мокрий сніг зі щільною крижаною крупою;

Перехід сильного дощу в снігову суміш — інтенсивний мокрий сніг зі щільною крижаною крупою;

Слабка змішана фаза — невелика кількість мокрих, частково замерзлих частинок;

Сильна змішана фаза — велика кількість мокрих, частково замерзлих частинок;

Сильний перехід сильного снігу в снігову суміш — великі сніжинки і частинки крупи;

Слабкий снігопад — слабкий, пухнастий снігопад;

Сильний снігопад — інтенсивна, сильна заметіль.

"У короткостроковій перспективі більш точне прогнозування може допомогти людям скорегувати свої щоденні поїздки на роботу або підготуватися до великих подій, як-от повені або крижані бурі. У більш довгостроковій перспективі це може допомогти передбачити, як сніговий покрив або час стоку води змінять доступність прісної води в регіоні", — каже кліматологиня з Мічиганського університету і співавторка дослідження Клер Петтерсен.

Нагадаємо, вчені нарешті розгадали таємницю екстремальних опадів. Нове дослідження показує, що екстремальні збільшення опадів слідують за очікуваними температурними відносинами, коли типи опадів розділені. Це розв'язує давню суперечку, однак також посилює тривогу щодо майбутніх раптових повеней в умовах кліматичної кризи.