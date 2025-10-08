Сколько друзей должно быть у каждого человека: ученые назвали конкретное число

Несмотря на то, что в современно мире люди могут держать связь с сотнями, а то и тысячами людей в соцсетях, наш мозг может поддерживать ограниченное число реальных отношений.

Ученые до сих пор спорят о том, какое же число друзей должно быть у каждого человека. Профессор Оксфордского университета, доктор Робин Данбар считал, что люди не могут поддерживать социальную сеть более чем из 150 человек, пишет Independent.

В противном случае, это будут так называемые «односторонние отношения», подчеркнул Данбар. Он добавил, что из этих 150 человек пятеро будут членами семьи и очень близкие друзья, 10 – те, кого вы видите хотя бы раз в месяц. Еще 50 человек из этого списка вы бы пригласили на день рождения, а оставшиеся 100 – на свадьбу.

Но многие не согласны с выводами Данбара, которые преимущественно были основаны на сравнении мозга людей и приматов. Основная идея теории Данбара заключалась в том, что чем больше неокортекс, отвечающий в мозге за память и язык, тем шире становятся социальные сети.

Шведские исследователи подвергли критике такую теорию и заявили, что не существует порового значения в этом вопросе. Сравнение же людей с приматами игнорирует ключевые различия. К примеру, шимпанзе и другим видам приматов необходимо бороться за пищу и отбиваться от хищников. Люди же таким уже не занимаются.

В свою очередь, Данбар продолжил настаивать, что его теория верна. Он также добавил, что появление социальных сетей мало повлияло на его выводы, которые впервые были опубликованы еще в 1993 году.

«Если посмотреть на частоту публикаций в социальных сетях, частоту телефонных звонков, частоту личных контактов, частоту текстовых сообщений, вы увидите те же слои», — сказал ученый.

Но представители сферы здравоохранения говорят, что человеку не обязательно нужна социальная сеть из сотен людей, вполне хватит одного настоящего друга.

Не так давно главный хирург США доктор Вивеком Мурти при администрации Джо Байдена писал, что одиночество и социальная изоляция повышают риск преждевременной смерти более чем на четверть.

