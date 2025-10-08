Скільки друзів повинно бути у кожної людини: вчені назвали конкретне число

Попри те що в сучасному світі люди можуть тримати зв'язок із сотнями, а то й тисячами людей у соцмережах, наш мозок може підтримувати обмежену кількість реальних стосунків.

Вчені досі сперечаються про те, яке ж число друзів має бути у кожної людини. Професор Оксфордського університету, доктор Робін Данбар вважав, що люди не можуть підтримувати соціальну мережу більш ніж зі 150 осіб, пише Independent.

В іншому разі, це будуть так звані "односторонні відносини", наголосив Данбар. Він додав, що з цих 150 осіб п'ятеро будуть членами сім'ї та дуже близькі друзі, 10 — ті, кого ви бачите хоча б раз на місяць. Ще 50 осіб із цього списку ви б запросили на день народження, а решту 100 — на весілля.

Але багато хто не згоден з висновками Данбара, які переважно були засновані на порівнянні мозку людей і приматів. Основна ідея теорії Данбара полягала в тому, що чим більший неокортекс, який відповідає в мозку за пам'ять і мову, тим ширшими стають соціальні мережі.

Шведські дослідники піддали критиці таку теорію і заявили, що не існує порового значення в цьому питанні. Порівняння ж людей із приматами ігнорує ключові відмінності. Наприклад, шимпанзе та іншим видам приматів необхідно боротися за їжу і відбиватися від хижаків. Люди ж таким уже не займаються.

Зі свого боку, Данбар продовжив наполягати, що його теорія правильна. Він також додав, що поява соціальних мереж мало вплинула на його висновки, які вперше були опубліковані ще 1993 року.

"Якщо подивитися на частоту публікацій у соціальних мережах, частоту телефонних дзвінків, частоту особистих контактів, частоту текстових повідомлень, ви побачите ті самі шари", — сказав учений.

Але представники сфери охорони здоров'я кажуть, що людині не обов'язково потрібна соціальна мережа із сотень людей, цілком вистачить одного справжнього друга.

Не так давно головний хірург США доктор Вівеком Мурті за адміністрації Джо Байдена писав, що самотність і соціальна ізоляція підвищують ризик передчасної смерті більш ніж на чверть.

