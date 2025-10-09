Древнейшая привычка человека была опровергнута: ее не слишком любят и в наши дни

Кусание губ или ковыряние в носу могли быть присущи нашим предкам также, как и нам, но такие привычки не оставляют заметных следов. Привычка же ковырять в зубах может оставлять доказательства, по крайней мере, так думали ученые.

Related video

На протяжении десятилетий антропологи находили в зубах доисторических гомининов глубокие V-образные выемки, которые располагались у линии десен, пишет IFL Science.

Многие исследователи считали, что такие бороздки на зубах являются следами от ковыряния в зубах небольшими палочками. Возможно, наши предки пытались таким образом удалить из зубов застрявшие куски мегафауны.

Некоторые исследователи даже называли такие находки свидетельством того, что с человек с древних времен привык следить за полостью рта.

Такие случаи были задокументированы на протяжении почти всей истории эволюции нашего вида, начиная с окаменелостей возрастом 1,84 млн лет до недавних неандертальцев. Но до недавнего времени никто не проверял, есть ли такие бороздки на зубах у нечеловекообразных приматов.

Новое исследование ставит под сомнения такие догадки. Международная группа исследователей проанализировала 531 зуб 27 разных приматов, среди которых были как вымершие виды, так и современные. Во время анализа ученые обнаружили такие же зубные выемки, которые ранее находили у гомининов.

Особенно у человекообразных обезьян, такие выемки в зубах, были похожи на «бороздки от зубочисток», которые находили у древних людей. Но проблема заключалась в том, что современные представители этих видов человекообразных обезьян не ковыряют в зубах.

Авторы исследования сделали вывод, что большинство найденных бороздок появились в зубах у древних гомининов из-за употребления кислых фруктов, которые разрушали их зубную эмаль.

В своей статье ученые объясняют, что их открытие показывает, «почему мы должны проверять наших ближайших родственников, прежде чем предполагать конкретное или уникальное культурное объяснение». Иными словами, на первый взгляд культурное поведение далеко не всегда таковым является.

Напомним, ученые рассказали, что подавали на стол в эпоху палеолита. Идея о том, что наши предки ели исключительно сырое мясо или траву, в корне ошибочна. Рацион первобытных людей отличался разнообразием и питательностью.