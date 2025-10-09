Найдавнішу звичку людини було спростовано: її не надто люблять і в наші дні

Кусання губ або колупання в носі могли бути притаманні нашим предкам так само, як і нам, але такі звички не залишають помітних слідів. Звичка ж колупати в зубах може залишати докази принаймні так думали вчені.

Протягом десятиліть антропологи знаходили в зубах доісторичних гомінінів глибокі V-подібні виїмки, які розташовувалися біля лінії ясен, пише IFL Science.

Багато дослідників вважали, що такі борозенки на зубах є слідами від колупання в зубах невеликими паличками. Можливо, наші пращури намагалися таким чином видалити з зубів застряглі шматки мегафауни.

Деякі дослідники навіть називали такі знахідки свідченням того, що людина з давніх часів звикла стежити за порожниною рота.

Такі випадки були задокументовані впродовж майже всієї історії еволюції нашого виду, починаючи зі скам'янілостей віком 1,84 млн років до недавніх неандертальців. Але донедавна ніхто не перевіряв, чи є такі борозенки на зубах у нелюдоподібних приматів.

Нове дослідження ставить під сумнів такі здогадки. Міжнародна група дослідників проаналізувала 531 зуб 27 різних приматів, серед яких були як вимерлі види, так і сучасні. Під час аналізу вчені виявили такі ж зубні виїмки, які раніше знаходили в гомінінів.

Особливо у людиноподібних мавп, такі виїмки в зубах, були схожі на "борозенки від зубочисток", які знаходили у стародавніх людей. Але проблема полягала в тому, що сучасні представники цих видів людиноподібних мавп не колупають у зубах.

Автори дослідження зробили висновок, що більшість знайдених борозенок з'явилися в зубах у стародавніх гомінінів через вживання кислих фруктів, які руйнували їхню зубну емаль.

У своїй статті вчені пояснюють, що їхнє відкриття показує, "чому ми повинні перевіряти наших найближчих родичів, перш ніж припускати конкретне або унікальне культурне пояснення". Іншими словами, на перший погляд культурна поведінка далеко не завжди такою є.

