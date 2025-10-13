Названа точка, где земная кора планеты разрушается прямо сейчас: тектонические плиты умирают

Исследователи назвали зону на северо-западе Тихого океана, где земная кора разрушается. Считается, что этот процесс предоставляет редкую возможность увидеть, как тектонические плиты Земли умирают и формируют новые геологические границы.

Ученые зафиксировали редкое геологическое явление: зону субдукции – точку, где одна тектоническая плита погружается под другую, активно разрушаясь. Открытие предлагает новое понимание динамических процессов, формирующих земную кору, и поднимает важные вопросы о долгосрочных рисках землетрясений на северо-западе Тихого океана, пишет SciTechDaily.

Зоны субдукции – одни из самых влиятельных и мощных геологических систем планеты. Именно они перемещают континенты по всему миру, вызывая катастрофические землетрясения и вулканические извержения, а также возвращают кору планеты в мантию.

Однако эти колоссальные системы не вечны. Если бы зоны субдукции никогда не существовали, континенты Земли, вероятно, постоянно сталкивались бы и сливались, уничтожая океаны и стирая геологическую историю планеты.

Десятилетиями ученые задавались одним ключевым вопросом: что именно приводит к исчезновению этих гигантских систем? По словам ведущего автора исследования, геолога из Университета штата Луизиана Брендона Шака, запуск зоны субдукции требует огромных усилий, но как только процесс запущен, поезд словно мчится под гору и остановить его невозможно. Исследователи пришли к выводу, что для остановки зоны субдукции потребуется нечто невероятно радикальное – по сути, это событие можно сравнить с крушением поезда.

Естественная история Земли

Недалеко от острова Ванкувер, в регионе Каскадия, где плиты Зуана-де-Фука и Эксплорер медленно погружаются под Североамериканскую плиту. Теперь ученые считают, что им удалось найти ответ. В ходе исследования ученые объединили сейсмическую визуализацию отраженных волн, что по сути представляет собой ультразвуковое исследование недр планеты, с обширными данными о землетрясениях, группа наблюдала процесс распада зоны субдукции.

Отметим, что данные были получены в ходе финансируемого Национальным научным фондом эксперимента по сейсмической визуализации Каскадия. В ходе этой экспедиции ученые посылали с судна звуковые волны и отслеживали их отражение с помощью 15-километровой косы с подводными датчиками. Данные позволили получить детальные изображения недр региона, выявляющие глубокие разломы и линии разломов, где тектоническая плита начинает разделяться.

Наблюдение за гибелью тектонической плиты

По словам Шака, теперь у нас впервые есть четкая картина зоны субдукции, запечатленной в процессе смерти. Исследователи обнаружили, что вместо того, чтобы полностью закрыться, плита разрывается на части, создавая более мелкие микроплиты и новые границы. В результате ученые пришли к выводу, что этот процесс похож на наблюдение за медленным схождением поезда с рельсов, по одному вагону за раз.

В ходе исследования ученые наблюдали разрывы, пронизывающие океаническую плиту, включая массивное смещение, где плита опустилась примерно на пять километров. Данные указывают, что в этой точке имеется очень большой разлом, который активно разрывает плиту – он еще не полностью оторван, но уже близок к этому.

Данные о землетрясениях подтверждают эту закономерность: вдоль 75-километрового разрыва некоторые участки все еще сейсмически активны, в то время как другие пугающе спокойны. Как только кусок полностью отколется, он больше не сможет производить землетрясения, так как породы будут разорванными.

Поэтапное разрушение тектонических плит

Исследование показало, что разрыв на самом деле происходит поэтапно, посредством того, что исследователи называют "эпизодическим" завершением. Простыми словами, вместо внезапного разрыва по всей тектонической плите, плита постепенно разрывает одну секцию за раз.

Трансформные границы — разломы, где плиты скользят друг мимо друга — играют ключевую роль в этом процессе. Действуя подобно естественным ножницам, эти разломы пересекают плиту перпендикулярно разрыву, позволяя одной части отделиться и сформировать микроплиту, в то время как субдукция продолжается в соседних секциях.

Разрываясь на более мелкие фрагменты, большие плиты теряют импульс, а в конце концов полностью перестают тянуться вниз. Каждый отколовшийся фрагмент — это процесс, занимающий несколько миллионов лет, но в совокупности эти эпизоды постепенно останавливают целую систему субдукции.

Этот эпизодический раскол помогает объяснить загадочные особенности истории Земли, сохранившиеся в других местах, такие как заброшенные фрагменты тектонических плит и необычные всплески вулканической активности.

Земля в постоянном движении

Земная кора находится в постоянном движении, а каждый отрывающийся фрагмент меняет форму поверхности планеты. Разорванные края могут создавать "окна в плитах", через которые поднимается горячая мантия, вызывая вспышки вулканической активности.

Со временем границы плит смещаются, образуя новые микроплиты, а цикл повторяется. Авторы исследования отмечают, что это очень хорошо согласуется с тем, что мы видим в геологической летописи, где вулканические породы омолаживаются или стареют в последовательности, отражающей этот пошаговый разрыв.

