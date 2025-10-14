От страха стынет не кровь, а нос: ученые нашли необычную реакцию человека на стресс

Ученые выяснили, что носы у людей становятся существенно холоднее, когда мы начинаем испытывать стресс. Такие изменения настолько сильны, что их можно увидеть на тепловизионных снимках.

Новое исследование было проведено командой из Университета Сассекса. Ученые исследовали то, как меняется приток крови к лица, когда мы испытываем эмоции, связанные со стрессом и страхом. С помощью тепловизионной съемки исследователи смогли зафиксировать «носовой провал», который постоянно возникает в стрессовых ситуациях, пишет Independent.

В рамках эксперимента проводился экспресс-тест, в котором участникам сперва транслировали белый шум в наушниках, а потом давали 3 минуты на подготовку 5-минутной речи о “работе-мечты”. Все это время члены комиссии молча смотрели на них.

В это же время с помощью тепловизионной съемки ученые отслеживали изменение кровотока в лице участников эксперимента. У каждого из 29 добровольцев температура носа снизилась на 3-6 градусов по Цельсию.

Исследователи считают, что изменения в кровотоке начинаются при активации системы возбуждения. Дело в том, что человеческий мозг и тело эволюционировали так, чтобы реагировать на внешние раздражители повышенной бдительностью.

В это де время зрение является основным сенсорным инструментом у всех приматов. По словам ученых, люди приспособлены к усилению внимания к визуальному окружению. Это в свою очередь уменьшает приток крови к другим частям тела.

Это изменение вызывает сужение сосудов вокруг носа, что, в свою очередь, приводит к заметному снижению температуры кончика носа по сравнению с состоянием покоя.

Ученые заявили, что такой признак можно использовать как «неинвазивный, незаметный, прямой биологический показатель эмоций, связанных со стрессом, в режиме реального времени».

Авторы исследования говорят, что поскольку это эволюционная реакция, присущая всем приматам, ее можно использовать для измерения уровня стресса как у обезьян, так и у людей.

