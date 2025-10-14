Від страху холоне не кров, а ніс: учені знайшли незвичайну реакцію людини на стрес

Учені з'ясували, що носи в людей стають істотно холоднішими, коли ми починаємо відчувати стрес. Такі зміни настільки сильні, що їх можна побачити на тепловізійних знімках.

Нове дослідження було проведено командою з Університету Сассекса. Вчені досліджували те, як змінюється приплив крові до обличчя, коли ми відчуваємо емоції, пов'язані зі стресом і страхом. За допомогою тепловізійної зйомки дослідники змогли зафіксувати "носовий провал", який постійно виникає в стресових ситуаціях, пише Independent.

У рамках експерименту проводився експрес-тест, у якому учасникам спершу транслювали білий шум у навушниках, а потім давали 3 хвилини на підготовку 5-хвилинної промови про "роботу-мрію". Весь цей час члени комісії мовчки дивилися на них.

У цей же час за допомогою тепловізійної зйомки вчені відстежували зміну кровотоку в обличчі учасників експерименту. У кожного з 29 добровольців температура носа знизилася на 3-6 градусів за Цельсієм.

Дослідники вважають, що зміни в кровотоці починаються під час активації системи збудження. Річ у тім, що людський мозок і тіло еволюціонували так, щоб реагувати на зовнішні подразники підвищеною пильністю.

У цей де час зір є основним сенсорним інструментом у всіх приматів. За словами вчених, люди пристосовані до посилення уваги до візуального оточення. Це своєю чергою зменшує приплив крові до інших частин тіла.

Ця зміна спричиняє звуження судин навколо носа, що, своєю чергою, призводить до помітного зниження температури кінчика носа порівняно зі станом спокою.

Учені заявили, що таку ознаку можна використовувати як "неінвазивний, непомітний, прямий біологічний показник емоцій, пов'язаних зі стресом, у режимі реального часу".

Автори дослідження кажуть, що оскільки це еволюційна реакція, притаманна всім приматам, її можна використовувати для вимірювання рівня стресу як у мавп, так і в людей.

