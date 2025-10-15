В Германии 40 тыс. лет назад жили бегемоты: им не помешал даже ледниковый период

Новое исследование показало, что бегемоты обитали на территории Центральной Европы намного дольше, чем считалось. Ученые нашли окаменелости ледникового периода, возраст которых составляет 40 тыс. лет.

На протяжении долгого времени считалось, что обыкновенный бегемот или Hippopotamus amphibius исчез из Центральной Европы около 115 тыс. лет назад. На сегодняшний день это животное можно встретить только в Африке к югу от Сахары, пишет Independent.

Но новые останки были найдены в ископаемых отложениях Верхнего Рейна – регион охватывающий территорию Германии, Франции и Швейцарии. Это указывает на то, что бегемоты жил в Центральной Европе в период последнего ледникового периода.

Команда из Потсдамского университета выяснили, что бегемоты продолжали жить в Верхней Рейнском грабене на территории современной юго-западной Германии примерно 47 000–31 000 лет назад. На этой территории бегемоты дожили до последнего ледникового периода, выживая в регионе, который всегда считался слишком холодным для этих животных.

Ученые также подчеркивают, что отложения Верхнего Рейна хранят важную информацию о континентальном климате.

«Текущее исследование предоставляет важные новые знания, которые убедительно доказывают, что ледниковый период был не везде одинаковым, но местные особенности, взятые в совокупности, образуют сложную общую картину, похожую на пазл», — сказал руководитель проекта по раскопкам окаменелостей Вильфрид Розендаль.

Кости бегемотов сохранились в южной части Германии в гравийно-песчаных отложениях.

«Удивительно, насколько хорошо сохранились кости. У многих скелетных останков удалось взять образцы, пригодные для анализа, — это редкость после столь длительного периода», — заявил автор исследования Ронни Фридрих.

Команде исследователей удалось проанализировать многочисленные находки ископаемых бегемотов и объединить их возрастные, а также геномные данные. Этот анализ показал, что европейские бегемоты ледникового периода тесно связаны с африканскими бегемотами, которые живут сегодня, они принадлежат к одному виду.

Напомним, 2000-килограммовые бегемоты не умеют плавать, но научились летать. Исследователи обнаружили удивительную способность гиппопотамов и пришли к выводу, что они значительно более спортивные, чем мы считали.