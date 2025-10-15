У Німеччині 40 тис. років тому жили бегемоти: їм не завадив навіть льодовиковий період

Нове дослідження показало, що бегемоти мешкали на території Центральної Європи набагато довше, ніж вважалося. Вчені знайшли скам'янілості льодовикового періоду, вік яких становить 40 тис. років.

Упродовж тривалого часу вважалося, що звичайний бегемот, або Hippopotamus amphibius, зник із Центральної Європи близько 115 тис. років тому. На сьогоднішній день цю тварину можна зустріти тільки в Африці на південь від Сахари, пише Independent.

Але нові рештки були знайдені у викопних відкладеннях Верхнього Рейну — регіон, що охоплює територію Німеччини, Франції та Швейцарії. Це вказує на те, що бегемоти жили у Центральній Європі в період останнього льодовикового періоду.

Команда з Потсдамського університету з'ясувала, що бегемоти продовжували жити у Верхньому Рейнському грабені на території сучасної південно-західної Німеччини приблизно 47 000-31 000 років тому. На цій території бегемоти дожили до останнього льодовикового періоду, виживаючи в регіоні, який завжди вважався занадто холодним для цих тварин.

Вчені також підкреслюють, що відкладення Верхнього Рейну зберігають важливу інформацію про континентальний клімат.

"Поточне дослідження надає важливі нові знання, які переконливо доводять, що льодовиковий період був не скрізь однаковим, але місцеві особливості, взяті в сукупності, утворюють складну загальну картину, схожу на пазл", — сказав керівник проєкту з розкопок скам'янілостей Вільфрід Розендаль.

Кістки бегемотів збереглися в південній частині Німеччини в гравійно-піщаних відкладеннях.

"Дивно, наскільки добре збереглися кістки. У багатьох скелетних останків вдалося взяти зразки, придатні для аналізу, — це рідкість після такого тривалого періоду", — заявив автор дослідження Ронні Фрідріх.

Команді дослідників вдалося проаналізувати численні знахідки викопних бегемотів і об'єднати їхні вікові, а також геномні дані. Цей аналіз показав, що європейські бегемоти льодовикового періоду тісно пов'язані з африканськими бегемотами, які живуть сьогодні, вони належать до одного виду.

Нагадаємо, 2000-кілограмові бегемоти не вміють плавати, але навчилися літати. Дослідники виявили дивовижну здатність гіпопотамів і дійшли висновку, що вони значно спортивніші, ніж ми вважали.